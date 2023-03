W przypadku wygranej w wyborach Platforma Obywatelska zaproponuje kredyt hipoteczny na 0 proc. dla osób do 45. roku życia kupujących pierwsze mieszkanie - obiecał w poniedziałek lider tej partii Donald Tusk. Były premier mówił, że hasło "mieszkanie prawem, nie towarem" to "elementarna przyzwoitość". Pomysł Platformy skrytykowały m.in. Konfederacja i Lewica, według których inicjatywa spowoduje transfer pieniędzy do banków oraz wzrost cen mieszkań.

Budka o kredytach: Państwo powinno pomóc

W rozmowie z Radiem Zet szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka ocenił w czwartek, że na pomyśle kredytu 0 proc. na mieszkanie skorzystają "młodzi ludzie przede wszystkim, ludzie w średnim wieku". Poseł PO dodał, że "wielkie fiasko" poniósł "program premiera Morawieckiego, który obiecał 100 tysięcy mieszkań, a przygotował buble - ludzie dostali mieszkania, za które muszą jeszcze więcej płacić, niż na rynku, w dodatku te mieszkania są niskiej jakości".

Budka został zapytany, czy nie jest tak, że na programie skorzystają banki i deweloperzy. - To jest bzdura - powiedział. Przekonywał, że pomysł kredytu z zerowym oprocentowaniem leży "w interesie tych, którzy zasługują na własne mieszkanie, którzy będą mieli tani kredyt po to, by mogli zakładać rodziny, by mogli zostać w Polsce, by chcieli tu pracować, żyć".

- Dzisiaj wiele młodych par nie ma nawet zdolności kredytowej, bo odsetki dobijają raty kredytu. Państwo powinno pomóc - oświadczył były przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

"Pieniądze są"

Ile będzie kosztował program "kredyt 0 procent"? - W pierwszym roku 4 miliardy, natomiast pieniądze są chociażby w tych funduszach - zlikwidujemy fundusze, wrócą pieniądze do budżetu, nie będzie rozdawnictwa na wille, na zwiększone wydatki w KPRM, nie będzie żadnych programu dla pisowskich działaczy - odparł Budka.

Na uwagę, że koszt programu przy założeniu, że kredyt spłaca się 25 lat, to "bardzo dużo pieniędzy" szef klubu KO odparł, że "te pieniądze są". - Popatrzymy, jak dzisiaj marnotrawione są pieniądze w różnego rodzaju funduszach pozabudżetowych, żeby pisowscy działacze, krewni, znajomi królika mogli się uwłaszczać, dostawać wille - mówił.

Borys Budka został też zapytany, czy podpisuje się pod hasłem "mieszkanie jest prawem, a nie towarem". - Tak, to jest prawo - odparł. - Mieszkanie prawem, nie towarem - oświadczył.

Zapłacą podatnicy? "Ależ oczywiście"

Zanim Platforma zapowiedziała program "kredyt 0 proc.". rząd PiS zaprezentował program "bezpieczny kredyt 2 proc.". W czwartek w Radiu Zet Borys Budka został zapytany, "kto jest większym socjalistą" - proponujący 2 proc. PiS czy Platforma z pomysłem 0 proc. - Liczy się to, czy ktoś umie realizować programy, czy nie - odpowiedział polityk Platformy.

- Oni jedno, co potrafią - wyjąć z kieszeni podatników i rozdać - powiedział Budka, odnosząc się do uwagi, że Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło program 500 plus.

W przypadku "kredytu 0 proc." odsetki od kredytów będą pochodziły z pieniędzy podatników. - Ależ oczywiście - przyznał Budka. Na uwagę, że w tym przypadku - tak samo jak przy 500 plus - "trzeba komuś zabrać, żeby komuś dać" poseł PO odparł, że "jeżeli chcemy dawać coś, ale to nie my dajemy, tylko podatnicy na coś się zrzucają, to musi to mieć ekonomiczny cel". - Tak, można dzięki temu pobudzić rynek, pieniądze wracają w postaci VAT-u. A co PiS lubi robić? PiS lubi zabrać z kieszeni podatników i dać swoim - mówił Budka.