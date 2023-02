Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 366 Mija rok od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. 24 lutego 2022 roku Rosjanie rozpoczęli swoją inwazję. Ofensywa, która w ocenie Kremla, miała potrwać kilka dni, przerodziła się w długotrwały konflikt.

Amerykańska stacja powołała się na trzy źródła w wywiadzie USA. Według informatorów CNN, nie wydaje się, by Pekin podjął jeszcze ostateczną decyzję, jednak między Rosją a Chinami trwają negocjacje w sprawie ceny i zakresu sprzętu.

"Jak podają źródła, od czasu inwazji na Ukrainę Rosja wielokrotnie zwracała się do Chin o drony i amunicję, a chińscy przywódcy przez ostatnich kilka miesięcy intensywnie debatowali, czy wysłać śmiercionośną pomoc" - czytamy.

CNN podało, że w ostatnich tygodniach przedstawiciele Stanów Zjednoczonych zebrali informacje sugerujące, że Chiny skłaniają się do dostarczenia Rosji sprzętu.

W ostatnim czasie USA i ich sojusznicy publicznie ostrzegali Chiny przed potencjalnym militarnym wspieraniem Rosji.

Wcześniej o tym, że Chiny mogą dostarczyć Rosji bezzałogowe statki powietrzne, pisał niemiecki "Der Spiegel".

W piątek pytany o kwestię ewentualnej sprzedaży Rosji śmiercionośnego sprzętu rzecznik MSZ Chin Wang Wenbin powiedział, że Chińska Republika Ludowa zawsze odpowiedzialnie podchodziła do eksportu sprzętu wojskowego i nie zapewnia żadnej sprzedaży broni do obszarów objętych konfliktem lub do stron konfliktu.