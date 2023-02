Air Force One odleciał z Joint Base Andrews na przedmieściach Waszyngtonu pod osłoną nocy w niedzielę nad ranem. Reporterzy na pokładzie samolotu nie mogli mieć ze sobą swoich urządzeń.

Jak informuje "New York Times", Biden odbył wielogodzinną podróż pociągiem od granicy z Polską.

Publiczny harmonogram Bidena nie uwzględniał tej podróży, a urzędnicy Białego Domu wielokrotnie powtarzali w zeszłym tygodniu, że wizyta na Ukrainie nie jest w planach.

W sobotę wieczorem, przed odlotem, Biden poszedł na kolację z żoną w Waszyngtonie. Nie widziano go ponownie publicznie aż do przyjazdu do Kijowa w poniedziałek rano.

Poniedziałkowa wizyta różni się od poprzednich prezydenckich podróży do Iraku czy Afganistanu. Urzędnicy Białego Domu wielokrotnie wykluczali taką wizytę na początku roku.

Biden podróżuje ze stosunkowo niewielką asystą, w skład której wchodzą doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan, zastępca szefa personelu Jen O'Malley Dillon i osobista asystentka Annie Tomasini.

Biden odwiedził Ukrainę sześć razy jako wiceprezydent. Jego ostatnia wizyta w Kijowie miała miejsce w styczniu 2017 roku, na kilka dni przed opuszczeniem urzędu.