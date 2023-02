O tym, że podczas konferencji prasowej w Senacie Hołownia i Kosiniak-Kamysz mają ogłosić współpracę programową informowała we wtorek "Rzeczpospolita".

„Rzeczpospolita” ustaliła, że wtorkowa konferencja ma być początkiem przedwyborczej współpracy obu ugrupowań.

W najnowszym sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" Polska 2050 uzyskała 8,3 proc. poparcia, a PSL-Koalicja Polska - 5,1 proc.

W poprzednich wyborach parlamentarnych PSL wystartował w wyborach wraz z Kukiz'15 (politycy Kukiz'15 znaleźli się na listach PSL).

- Staje dziś przed wami dwóch liderów - najstarszej i najmłodszej partii żywo działających w polskiej polityce. To moment symboliczny i bardzo ważny. Tak, chcemy stworzyć jedną listę. Jedną listę spraw do załatwienia. Wspólną listę spraw do załatwienia. Na coś, na co Polacy czytają od dawna. Wszyscy, i Władek, i ja dostajemy setki wiadomości: kiedy w końcu zajmiecie się tym, co nas dotyczy - mówił Hołownia w czasie konferencji.

Mamy plan dla Polski Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL

- Zdecydowaliśmy się na krok, który jest pierwszym krokiem w naszej, mam nadzieję, długiej i owocnej współpracy. Chcemy stworzyć listę najważniejszych spraw do załatwienia przez przyszły rząd w ciągu pierwszych 100 dni i w ciągu kadencji, w ciągu czterech lat - dodał.

- Powołamy zespół ekspertów, wspólny zespół, w którym będą uczestniczyli politycy i polityczki, eksperci z obu stron, który opracuje katalog tych spraw. Skład tego zespołu, wraz z harmonogramem prac, przedstawimy jeszcze w tym tygodniu - zapowiedział Hołownia.



- Mamy plan dla Polski. Bądźcie spokojni, chcemy to powiedzieć wszystkim wyborcom partii demokratycznych: jedna lista spraw do załatwienia jest kluczowa, bo dzień po wyborach trzeba przejść do działania - mówił z kolei Kosiniak-Kamysz.

- Jak patrzymy na nasze programy, nasze dziesięć punktów programowych to są tam punkty wspólne: poszanowanie praworządności, konstytucji, kwestia bezpieczeństwa, ale też sprawy taniej, czystej zielonej energii, sprawy samorządu, wspólnot lokalnych, decentralizacji państwa, Polski lokalnej - wyliczał prezes PSL.



- Budujemy zaufanie, to jest bardzo ważne w polityce - mówił też Kosiniak-Kamysz dodając, że inicjatywa obu partii, w kontekście "wspólnej listy spraw", jest otwarta dla innych partii opozycyjnych.

- Nie ma wroga w formacjach demokratycznych - nie szukajmy wroga w formacjach demokratycznych - apelował Kosiniak-Kamysz. - Tu musi być współpraca, otwartość, życzliwość, niezależnie jak się pójdzie do wyborów - dodał.

- Chcemy jedną listę wspólnych spraw realizować jak najszerzej, realizować wspólnie - podkreślił.



- Tak, my chcemy pokonać PiS w najbliższych wyborach. Ale chcemy przekonać wyborców PiS, którzy się rozczarowali, jest możliwość wyboru innej drogi, lepszej Polski - mówił też Kosiniak-Kamysz.



- Nie będzie ani jednej listy, ani dwóch list, ani trzech list jeśli nie zrobimy tego kroku, na który my dziś się porywamy - tak Szymon Hołownia odpowiedział na pytanie dlaczego Polska 2050 i PSL nie ogłoszą czy startują w wyborach z wspólnej listy, czy nie.



- Zrobiliśmy największy krok po stronie formacji demokratycznych. Nie widziałem takiej konferencji liderów innych partii - mówił z kolei Kosiniak-Kamysz. Jak dodał Polska 2050 i PSL robią "największy krok w kierunku atrakcyjnej i zwycięskiej formuły wyborczej".



- Ja nie wierzę w skuteczność opcji: najpierw ustawmy polityków, a potem dopasujemy do tego listę spraw - stwierdził Hołownia odpowiadając na pytanie o apele Donalda Tuska o stworzenie wspólnej listy wyborczej całej opozycji.