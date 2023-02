Współprzewodniczący Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty powiedział w ubiegłym tygodniu, że opozycja powinna rozważyć złożenia wniosku o wotum nieufności wobec ministra Przemysława Czarnka w związku z ujawnionymi informacjami w sprawie tzw. programu "willa plus".

- To afera to skandal i polityczna kradzież. Robi to partia, która obejmując władzę twierdziła, iż robi to, aby nigdy takie rzeczy się nie wydarzyły - mówił w piątek w Lublinie Czarzasty.

- Dzisiaj mamy aferę związaną z tym, że rozdaje on wille i pieniądze oraz stołki swoim, ludziom związanym z PiS i mówi o tym bardzo otwarcie. Mówi też, że nie będzie dawał innym, nawet tym, którzy otrzymali wysoką punktację w ocenie stosownych komisji - mówiła posłanka Beata Maciejewska.

O możliwość głosowania w Sejmie w sprawie wyrażenia wotum nieufności wobec ministra Czarnka zapytano szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego.

- Opozycja od tego jest, żeby zapowiadać wotum nieufności. To jest niepoważne jak zwykle - stwierdził wicemarszałek Sejmu.

- Ze spokojem do tego podchodzimy i oczywiście obronimy naszego ministra, gdyby do tego doszło - dodał Terlecki.