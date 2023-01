Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 338 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podkreśla, że atak rakietowy, jakiego doświadczyła Ukraina 26 stycznia, jest argumentem za dostarczeniem jej większych ilości broni.

Były premier był pytany o pojawiające się informacje, że w rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę Joe Biden może odwiedzić Polskę.



- Przyjedzie w pierwszą rocznicę rozpoczęcia agresji rosyjskiej na Ukrainę. Pewnie zaoferuje jakiś kolejny program pomocowy, zarówno finansowy, jak i militarny. Ale z tego co słyszę to jeszcze ta wizyta nie jest potwierdzona - odparł.

A czy Polska stała się dziś - jak twierdzą niektórzy - "amerykańskim lotniskowcem w sercu Europy"?

- Ja sobie przypominam jak za moich czasów niektórzy nazywali nas amerykańskim koniem trojańskim. To było mniej więcej to samo. Nasze decyzje dotyczące zakupu amerykańskiego sprzętu, czy potem udział w interwencji w Iraku, nie podobały się części krajów europejskich - mówił Miller nawiązując do czasów, gdy był premierem.



Dopytywany czy Polska nie jest dziś za blisko USA, Miller odparł, że "to dylemat, który ma długą historię: czy powinniśmy być bliżej Ameryki, czy bliżej Europy".

- A które koło w rowerze jest ważniejsze? Tylne czy przednie? - pytał - To trzeba potraktować w podobny sposób. Jesteśmy częścią wspólnoty euroatlantyckiej - dodał.



Miller był też pytany czy zmiana stanowiska Niemiec ws. leopardów to sukces Polski i Mateusza Morawieckiego?

- Polska ma tu pewien udział, ale nie decydujący, dlatego że leopardy miały przyjechać wtedy, kiedy zapadnie decyzja o przekazaniu amerykańskich abramsów - (Olaf) Scholz tak stawiał sprawę. To jest głównie sukces Niemców, którzy nie okazali się tacy słabi, jak przypuszczano - stwierdził były premier.

Miller zauważył też, że "nie mówi się o leopardach, które są własnością Węgrów". - Oni kupili 44 czołgi Leopard i nikt się nie zwraca do pana (Viktora) Orbana, aby zadeklarował się, że jest gotów przekazać te czołgi. Ja bym proponował, aby pan Morawiecki czy pan (Jarosław) Kaczyński, którzy jeszcze niedawno uważali Orbana za swojego największego przyjaciela, porozmawiali przyjacielsku ws. 44 czołgów leopard - mówił.