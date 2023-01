Podczas debaty kandydat na prezydenta Czech Andrej Babisz zapytany został, czy w przypadku ataku na Polskę bądź państwa bałtyckie wysłałby na pomoc czeskich żołnierzy. - Z pewnością nie - odpowiedział. - W żadnym przypadku nie wysyłałbym naszych dzieci na wojnę. Polska nie zostanie zaatakowana, musimy temu zapobiec - stwierdził, zaznaczając, że chce pokoju, a nie wojny oraz, że pytanie rozumie jako czysto hipotetyczne.

Polityk starał się wytłumaczyć ze swoich słów już po debacie. "Podczas debaty nie chciałem odpowiadać na hipotetyczne pytanie o inwazję na Polskę czy kraje bałtyckie. Jestem przekonany, że tak się nie stanie i nawet nie chcę o tym myśleć. Obowiązkiem światowych polityków jest zapobieganie wojnie" — napisał na Twitterze. "Gdyby rzeczywiście doszło do ataku, to oczywiście postępowałbym zgodnie z artykułem 5. NATO. Nie ma co do tego dyskusji" - dodał.

Kontrkandydat Babisza, były szef komitetu wojskowego NATO Petr Pavel, podkreślał podczas debaty natomiast, że na podstawie artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, Czechy byłyby zobowiązane do obrony sojuszniczego państwa. - Będąc członkiem tego typu organizacji nie tylko korzystamy z kolektywnej obrony, ale też dajemy coś od siebie. Wspólne działanie w przypadku ataku na inny kraj jest naszym zobowiązaniem - mówił.

"Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie, lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie, jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego” – mówi artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego.

Oznacza to, że napaść na jednego bądź więcej członków sojuszu traktuje się jako napaść przeciwko całemu NATO.