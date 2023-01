Praktyka ostatnich miesięcy pokazała, że nad wszystkimi planami legislacyjnymi rządu i sejmowej koalicji rządzącej wisi coraz większa niepewność związana z działaniami ze strony Pałacu Prezydenckiego. Tak jest też z ustawą o Sądzie Najwyższym, która ma realizować najbardziej zapalny „kamień milowy” z KPO.

Tą ustawą Senat zajmie się pod koniec stycznia, co zapowiedział niedawno marszałek Tomasz Grodzki. Podczas tych prac opozycja zapewne wprowadzi swój pakiet poprawek. W lutym zajmie się nimi Sejm, a następnie ustawa trafi do prezydenta. Politycy PiS nawet nieoficjalnie nie chcą spekulować, jaką decyzję podejmie Andrzej Duda.

Drugi kamień milowy, który skupia najwięcej uwagi, to ustawa wiatrakowa, która powinna zyskać poparcie opozycji, np. PSL Koalicji Polskiej. Prace nad nią mają mieć miejsce na najbliższym, przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu. W czwartek na antenie Radia ZET poseł Marek Suski sugerował, że będą trwać i w lutym. Ustawie sprzeciwia się Solidarna Polska, ale i budzi emocje części klubu PiS.

Co dalej? Z wyborczego i kampanijnego punktu widzenia dla Nowogrodzkiej liczą się zmiany w kodeksie wyborczym. To dwie ustawy – jedna wprowadza nowy Centralny Rejestr Wyborców, druga to pakiet zmian dotyczących np. zwiększenia liczby komisji wyborczych. W I czytaniu od głosu w tej sprawie wstrzymały się PSL i Lewica. Finalnie jednak ustawa przejdzie zapewne głosami tylko klubu PiS. Nie budzi kontrowersji Solidarnej Polski ani (przynajmniej do tej pory) Pałacu Prezydenckiego.

Ważne dla PiS jest też powołanie komisji weryfikacyjnej badającej wpływ Rosji na sektor energetyczny. Doradcy prezydenta Dudy zgłaszali jednak w mediach zastrzeżenia do niektórych zapisów tej ustawy – chodzi o kompetencje komisji dotyczące „zasądzania" różnych środków. Nie jest wykluczone, że w tym zakresie projekt będzie musiał zostać zmodyfikowany. PiS nie ujawnia jeszcze, kogo skieruje do tej komisji. Opozycja najpewniej zbojkotuje w całości jej prace. Komisja ma liczyć dziewięciu członków.

Jak podkreślają nasi rozmówcy z klubu PiS, do końca kadencji Sejm będzie zajmował się rozwiązaniami antykryzysowymi, jak np. ostatnie rozwiązania dotyczące cen ciepła. W sferze energetyki rząd ogłosił też już nowe rozwiązania (pilotuje je Ministerstwo Rolnictwa) dotyczące rozwoju energetyki opartej na biomasie na terenach wiejskich. To i inne projekty energetyczne dla terenów wiejskich będą miały też znaczenie w kampanii wyborczej.

Sfera społeczna to przede wszystkim ustawa wprowadzająca na stałe 14. emeryturę. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że prace legislacyjne nad tym projektem zakończą się w I kwartale tego roku. Rząd pracuje też nad kolejnymi rozwiązaniami dotyczącymi ochrony zdrowia, o czym pod koniec 2022 r. na łamach „Rzeczpospolitej” mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. To m.in. ustawa o jakości w ochronie zdrowia czy wprowadzająca Krajową Sieć Onkologiczną.

Ważne wyborczo będą też tematy dotyczące mieszkalnictwa. Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zaprezentował właśnie pakiet rozwiązań, które mają pomóc w walce z tzw. patodeweloperką. Buda jeszcze w ubiegłym roku pokazywał też program Pierwsze Mieszkanie, który ma zacząć działać od lipca 2023 r. Jak deklarował minister, ograniczenia patodeweloperki mają wejść w życie jeszcze wcześniej w tym roku.

Rząd chce też jeszcze przed wyborami przyjąć ustawę o aplikacji mObywatel, która ma być po jej wejściu w życie tożsama z dowodem osobistym. Trwają też prace legislacyjne nad nową ustawą dotyczącą budowy krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

A co niemal na pewno nie zostanie zrealizowane do końca kadencji? To np. projekt Ministerstwa Sprawiedliwości zakładający spłaszczenie struktury sądów. Jak wynika z naszych informacji, nie ma w zasadzie żadnych szans, by projekt został przyjęty w tej kadencji. Swoje bardzo poważne zastrzeżenia już na tym etapie zgłaszał zresztą Pałac Prezydencki, co sprawia, że szanse na jego wejście w życie w zapowiadanym kształcie i tak nie były specjalnie duże.