Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 321 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że cały teren wokół Sołedaru usłany jest trupami najeźdźców. - Tak wygląda szaleństwo - przekonuje.

Na drugim miejscu w tym zestawieniu znalazł się Joe Biden, któremu ufa 79 proc. Ukraińców oraz szefowa KE, Ursula von der Leyen, ciesząca się zaufaniem 73 proc. uczestników badania.

W ubiegłym roku w zestawieniu tym również pierwszy był Andrzej Duda - pod koniec 2021 roku ufało mu 52 proc. Ukraińców).

0,6 proc. Tylu Ukraińców ufa Władimirowi Putinowi

Czwarte miejsce w badaniu zajął premier Wielkiej Brytanii, Rishi Sunak, któremu ufa 64 proc. mieszkańców Ukrainy.

Na czele rankingu nieufności znajdują się prezydent Rosji, Władimir Putin (nie ufa mu 97 proc. badanych) oraz przywódca Białorusi, Aleksandr Łukaszenko (nie ufa mu 94 proc. respondentów. 73 proc. Ukraińców nie ufa prezydentowi Chin, Xi Jinpingowi a 69 proc. - premierowi Węgier, Viktorowi Orbanowi. Putinowi ufa jedynie 0,6 proc. uczestników badania.



W ciągu roku o 14,1 punktu procentowego wzrosła nieufność Ukraińców wobec prezydenta Francji, Emmanuela Macrona (z 35 do 49,1 proc.) a aż o 27,1 punktu procentowego wzrosła nieufność Ukraińców do prezydenta Turcji, Recepa Tayyipa Erdogana (z 19,5 do 46,6 proc.). 41,4 proc. Ukraińców nie ufa kanclerzowi Niemiec, Olafowi Scholzowi (ufa mu 49,2 proc.).



Badanie zostało przeprowadzone między 16 a 25 grudnia 2022 roku. Margines błędu statystycznego wynosi 3,1 proc.