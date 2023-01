Saakaszwili, który posiada obywatelstwo ukraińskie, przebywa w gruzińskim więzieniu i twierdzi, że jest tam przetrzymywany z powodów politycznych.

Stan zdrowia byłego prezydenta pogarsza się w wyniku strajku głodowego i niewłaściwego traktowania w więzieniu, zgodnie z oświadczeniem jego prawników, rodziny i zwolenników.

Podolak zauważył w rozmowie z gruzińskim nadawcą publicznym, że Ukraina, w przeciwieństwie do Rosji, nie ingeruje w „suwerenne sprawy innych krajów” i nie udziela żadnych rad, dlatego zwraca się z oficjalną propozycją przeniesienia Saakaszwilego.

W listopadzie okazało się, że Saakaszwili ma gruźlicę. Ponadto u 55-letniego polityka rozwija się demencja. Pod koniec ubiegłego miesiąca prawnik polityka powiedział, że w ciele Saakaszwilego znaleziono ślady śmiertelnej trucizny.

Podolak powiedział, że bardzo współczuje Saakaszwilemu i szanuje go jako postać w wymiarze historycznym.



Doradca Szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego stwierdził, że przewiezienie byłego gruzińskiego prezydenta do Ukrainy na leczenie nie spowoduje rosyjskiej agresji, ale jeśli władze w Tbilisi nie chcą, aby Saakaszwili trafił do Ukrainy, niech przekażą go do dowolnego trzeciego kraju europejskiego, w którym można udzielić takiej pomocy medycznej, jakiej nie można zapewnić w Gruzji.

Podolak wyraził też swoje osobiste stanowisko, które jest bardziej radykalne niż jego oficjalne wypowiedzi. Uważa, że „rząd celowo chce wprowadzić Gruzję do historii jako państwo, które celowo torturowało swojego prezydenta w więzieniu”

- Tak to dla mnie wygląda. Mówię wprost przedstawicielom obecnej władzy, całego państwa, deputowanym partii rządzącej, która z jakiegoś powodu tak bardzo kocha Rosję – nie wpisujcie się w historię Gruzji czarnymi literami. Najlepszą opcją jest przeniesienie tej osoby do dowolnego kraju. Jeśli chcą, osobiście przyjadę i ją odbiorę; to nie jest problem. Chcę zrozumieć ich motywację – dodał Podolak.

O tym, czy Saakaszwili będzie mógł wyjechać na leczenie za granicę, zdecyduje sąd w Tbilisi.