"Za oszustwo idzie się do więzienia" - napisał Kołodziejczak.



"Kiedy Obajtek i Morawiecki mówili, że robią wszystko by cena paliwa była niska non stop podnosili marże - to oszustwo" - dodał szef AgroUnii.

We wniosku złożonym w prokuraturze Kołodziejczak domaga się wszczęcia śledztwa celem wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec osób odpowiedzialnych za działania PKN Orlen, które wyrządziły szkodę zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom i gospodarce, a które mogą stanowić czyny zabronione.



To może tylko jedno z zapowiadanych doniesień w sprawie działalności PKN Orlen, dotyczących tzw. pompowania cen paliw na stacjach benzynowych.



Mimo powrotu 23 proc. podatku vat na paliwa od 1 stycznia, ceny na stacjach nie wzrosły. Orlenowi zarzuca się zawyżanie cen od listopada 2022 roku.

Złożenie zawiadomienia do prokuratury zapowiedziało także Porozumienie.



Daniel Obajtek działania spółki tłumaczy obawami przed paniką klientów.

– Gdybyśmy miesiąc wcześniej nie komunikowali, że chcemy utrzymać ceny, w okresie przedświątecznym mielibyśmy panikę na stacjach – przekonywał.