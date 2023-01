Wiceminister kultury Jarosław Sellin w Programie 1 Polskiego Radia mówił między innymi o swoich politycznych postanowieniach noworocznych. Polityk wskazał między innymi na zamknięcie tematu KPO. - Słusznie pan premier Morawiecki wskazuje, że z punktu widzenia cywilizacji zachodniej dzisiaj najważniejsze wyzwanie to pokonanie Rosji. - Rosja destabilizuje, niszczy świat. To jest front, na którym powinniśmy się skupić, po co nam inne fronty, zwłaszcza wewnątrz świata Zachodu? - zaznaczył. - Potrzeba do tego dobrej woli Komisji Europejskiej, bo nie zawsze ona jest. Teraz zauważyliśmy okienko, bo znaczenie Polski rośnie w związku z pełnoskalową wojną na wschód d naszych granic i świat to widzi. Chcemy tę sytuację wykorzystać - dodał.

Jak mówił Sellin, "trwają rozmowy premiera Morawieckiego ze środowiskiem, które reprezentuje minister sprawiedliwości". - Do 11 stycznia mamy czas i ufam, że uda się ten temat załatwić i przegłosować - podkreślił. Wówczas odbyć się ma pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

Jak wyjaśnił wiceminister kultury, „nikt nie ukrywa, że wewnątrz Zjednoczonej Prawicy jest w tej sprawie spór”. - Solidarna Polska kontestuje zasadę tworzenia Krajowego Planu Odbudowy i tego długu, na który się wspólnie zgadzamy, bo to będzie dług żyrowany wspólnie przez wszystkie państwa Unii Europejskiej. To pewien fundamentalny spór - podkreślił.

Poseł powiedział również, że „Prawo i Sprawiedliwość uważa, że warto zamknąć ten front i warto mieć te pieniądze”. - Mamy potężne wyzwania w 2023 roku, związane z pomocą Polakom z powodu wojny na Ukrainie i zjawisk, które z tego powodu wystąpiły, jak inflacja czy wysokie ceny surowców - stwierdził. - Wart mieć te pieniądze, by odciążyć polski budżet. Inaczej wszystko będziemy musieli finansować z polskiego budżetu - dodał.