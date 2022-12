Prezydent podziękował wszystkim, którzy otworzyli swoje serca dla sąsiadów z Ukrainy. Zwrócił uwagę, że przyjęliśmy Ukraińców mimo trudności, które z powodu wojny spadły także na nasz kraj, jak inflacja i kryzys energetyczny. - Nie daliśmy się podzielić, nie ulegliśmy rosyjskiej propagandzie. To fenomen, o którym mówi cały świat, to postawa, z której możemy być dumni. Wszyscy wspaniale zdaliśmy w 2022 roku egzamin z człowieczeństwa, solidarności i patriotyzmu - powiedział.

Prezydent mówił także o ataku hybrydowym na naszą granicę był wstępem do rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zaznaczył, że polskie państwo zdało ten egzamin bardzo dobrze. - To był test naszej determinacji, to był test, tego czy jesteśmy przygotowani. Jako państwo doskonale go zdaliśmy - dodał, wyrażając szczególne podziękowania polskim służbom mundurowym: straży granicznej, policji, straży pożarnej i żołnierzom.

Andrzej Duda zapewnił, że Polska jest dziś bezpieczna i deklarował, że w nowym roku będzie podejmował działania, aby to bezpieczeństwo jeszcze wzmocnić. Podkreślił też, że w roku wyborczym sprawy dotyczące bezpieczeństwa Polaków powinny być wyłączone z politycznego sporu i zaapelował o to do polityków.

- W rozpoczynającym się 2023 roku możemy osiągnąć sukces jako państwo i jako społeczeństwo, ale musimy ze sobą współpracować. Dlatego życzę państwu, abyśmy zawsze potrafili się wznieść ponadto, co nas różni, i poszukiwali tego, co nas łączy. Żebyśmy niezależnie od poglądów potrafili ze sobą życzliwie rozmawiać i żebyśmy zawsze umieli podać sobie rękę na zgodę. Szczęśliwego Nowego Roku - zakończył.