Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po raz pierwszy od rozpoczęcia inwazji Rosji na jego kraj udał się w podróż do USA. W Waszyngtonie Zełenski spotkał się z prezydentem Joe Bidenem i wygłosił przemówienie przed połączonymi izbami Kongresu.

Reklama

Wiceszef MSZ Marcin Przydacz został w TVN24 zapytany o "entuzjastyczne przyjęcie Zełenskiego w Waszyngtonie" i o to, czy to dowód, że Stany Zjednoczone stawiają na zwycięstwo Ukrainy "bez asekuranctwa".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Emocjonalne wystąpienie Zełenskiego przed Kongresem. „Każdy centymetr Bachmutu jest przesiąknięty krwią” Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przemawiając w środę przed połączonymi izbami Kongresu mówił o silnych więzach między Stanami Zjednoczonymi a jego krajem. Podkreślał, że amerykańskie wsparcie dla Ukrainy to „nie dobroczynność, tylko inwestycja w globalne bezpieczeństwo”.

- Myślę, że mają bardzo dobre ciała analityczne, dobry wywiad i eksperci amerykańscy rozumieją dużo więcej niż przeciętni obserwatorzy. Widocznie stawiając na Ukrainę mają przekonanie, że stawiają na dobrego konia, na potencjalnego zwycięzcę. To jest dobrą informacją - odpowiedział.

- Wybór jest bardzo prosty, tutaj naprawdę nie ma przestrzeni do kunktatorstwa. Po jednej stronie mamy państwo napadnięte, ofiarę, po drugiej stronie mamy agresora i to Ukraina stoi dziś po stronie tych wartości, które są wyznawane przez demokrację amerykańską - przekonywał Marcin Przydacz.

Reklama

"Krawat mógłby być niespójny z wizerunkiem Zełenskiego"

Podczas oficjalnej wizyty w USA Wołodymy Zełenski miał na sobie nie garnitur, lecz zieloną bluzę. Wiceminister spraw zagranicznych został zapytany, jak ocenia ten "swobodny strój" prezydenta Ukrainy.

Czytaj więcej Polityka Senatorowie o wystąpieniu Zełenskiego. "Inspirujący jak zawsze" Amerykański kongresmeni i senatorowie, którzy wysłuchali wystąpienia prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego w Kongresie dzielili się po jego zakończeniu wrażeniami, jakie wywarły na nich słowa ukraińskiego prezydenta.

- Chyba trochę się już przyzwyczailiśmy, że prezydent Zełenski w czasie wojny ma swój swoisty dress code. Gdybyśmy go dzisiaj zobaczyli nagle w Białym Domu czy w Kongresie pod krawatem czy chociażby w smart casual, w koszuli, mogłoby to być nie do końca spójne z jego aktualnym wizerunkiem - odparł Przydacz.

- To jest prezydent państwa ogarniętego wojną, więc jest w ubiorze adekwatnym do sytuacji. Myślę, że to absolutnie jest i będzie mu wybaczone. Historycznie tak będzie zapamiętany w tym czasie wojny - jako przywódca gdzieś tam w bunkrze, a niekoniecznie na salonach dyplomatycznych - dodał.

Zełenski w Polsce?

Wiceszef MSZ był też pytany o ewentualną półoficjalną wizytę Zełenskiego w Polsce, do której mogło dojść w czasie podróży Zełenskiego do USA lub powrotu ukraińskiego prezydenta do Kijowa. Przydacz odparł, że wyjazd Zełenskiego z Ukrainy jest obarczony "bardzo dużym ryzykiem". - Podawanie jakichkolwiek szczegółów dotyczących przelotu, przejazdu będzie powodowało, że to ryzyko będzie wzrastało - zastrzegł.

- Kiedy prezydent Zełenski wróci na Ukrainę, ta jego trasa przelotu, przejazdu będzie dyskutowana publicznie. Wtedy będę mógł z perspektywy polskiego rządu potwierdzać lub zaprzeczać (że Zełenski przyjechał do Polski pociągiem i stąd odleciał do USA - red.). Umówiliśmy się z naszymi partnerami z Ukrainy, że staramy się być bardzo oszczędni w komentowaniu tematyki logistycznej - mówił Przydacz.

Reklama

Wiceszef MSZ dodał, że dojdzie do wizyty prezydenta Ukrainy w Polsce. - Prezydent Zełenski obiecywał wizytę w Warszawie w momencie, kiedy wygra tę wojnę, kiedy Ukraina będzie zwycięska, na pewno Warszawa będzie jedną z pierwszych stolic, do których przyjedzie i podziękuje Polsce i Polakom za tę pomoc, którą świadczą Ukrainie - powiedział wiceszef resortu kierowanego przez Zbigniewa Raua.