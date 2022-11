Rosyjscy pranksterzy podszyli się pod Emmanuela Macrona i zadzwonili do prezydenta Andrzeja Dudy. Zaraz po incydencie w Przewodowie. Zatrważające jest to, że zrobili to dwaj rosyjscy youtuberzy, Władimir Kuzniecow i Aleksiej Stoljarow, którym udało się połączyć w taki sam sposób z prezydentem dwa lata temu.