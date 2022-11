Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem. Premier Węgier zaczął filmować i fotografować się w szaliku z mapą Węgier z fragmentami krajów UE - Austrii, Słowacji, Rumunii i Chorwacji. Ponadto na mapie "Królestwa Węgier" znalazły się obszary dzisiejszej Serbii i Ukrainy. Tereny te do końca I wojny światowej należały do Królestwa Węgier.

Rumuński europoseł Alin Mituţa stwierdził na Twitterze, że przywódcy UE powinni karać i izolować Orbana za takie rzeczy.

Czytaj więcej Polityka Część europosłów sprzeciwia się uwolnieniu funduszy dla Węgier Niektórzy europosłowie ostrzegli Komisję Europejską przed odblokowaniem miliardów euro dla Węgier, mówiąc, że premier Viktor Orban depcze normy demokratyczne.

- To kolejny nieodpowiedzialny ruch Viktora Orbána, który pojawił się z szalikiem z mapą Wielkich Węgier. Jest to rewizjonistyczny gest, który stawia Orbana obok Putina, który również marzy o zmianie granic. Przywódcy UE powinni nałożyć na niego sankcje i odizolować go w Radzie Europejskiej - powiedział Mituca.

To nie pierwszy raz, kiedy Orbán wywołał oburzenie odwołując się do "Królestwa Węgier". W 2020 roku opublikował zdjęcie kuli ziemskiej, która pokazywała również granice Królestwa Węgier przed zakończeniem I wojny światowej. Sprawa wywołała oburzenie, zwłaszcza w Chorwacji i Rumunii.

Na mocy traktatu z Trianon z 1920 roku Królestwo Węgierskie utraciło dużą część swojego dawnego terytorium.