Na początku czerwca ubiegłego roku szef KPRM Michał Dworczyk przyznał, że konta e-mailowe należące do niego oraz do jego żony zostały przejęte przez hakerów. Sprawą zajęły się służby odpowiedzialne za bezpieczeństwa państwa. Od tego czasu w internecie publikowane są e-maile, które mają pochodzić z konta Dworczyka.

We wrześniu 2020 roku współpracownicy Mateusz Morawieckiego mieli rozmawiać na temat kredytu dla Agory.

"BGK nie wydał żadnych pieniędzy państwowych na Agorę. Jako BGK, bank nie podejmował żadnych działań indywidualnych w odniesieniu do Agory" - napisał szef rządu.

Odpowiedzi na wiadomość premiera udzielił Mariusz Chłopik. "Problemem w mojej ocenie jest to, że jesteśmy w tej sprawie pasywni medialnie. Przecież to nie chodzi o prawdę i jaka jest rzeczywistość, tylko chodzi o to, aby skleić to z Mateuszem. Dlatego Beata (Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK - red.) moim zdaniem powinna udzielić wywiadu Karnowskim i to dokładnie powiedzieć" - czytamy.

Pomysł ten pochwalił Morawiecki. "DOBRY POMSYŁ! Dziś proszę o taki wywiad" - odpowiedział szef rządu.

Kilka godzin później wywiad z prezes Banku Gospodarstwa Krajowego ukazał się w portalu wPolityce.pl.