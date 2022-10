Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 240 24 lutego Rosja dokonała pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. Z Ukrainy, na mocy porozumienia z 22 lipca, wyeksportowano już ponad 8 mln ton żywności.

Prezydent Ukrainy Wołodymy Zełenski podczas wideorozmowy z Radą Europy powiedział, że strona ukraińska ma informację, iż "rosyjscy terroryści zaminowali tamę i zabudowania elektrowni wodnej Kachowka". Wojska ukraińskie znajdują się ok. 40 km na północ od tamy. W ciągu ostatnich miesięcy Ukraińcy przeprowadzili kilka ataków na most, który stanowi część tamy, aby uniemożliwić jego użycie przez wojsko rosyjskie. Zełenski oświadczył, że jeśli tama zostanie zniszczona, zalanych zostanie około 80 miejscowości, w tym Chersoń. Wysadzenie tamy na Dnieprze prezydent Ukrainy porównał do użycia broni masowego rażenia.

Reklama

- To jest kolejna operacja na infrastrukturę, główną infrastrukturę energetyczną Ukrainy, która ma zniszczyć tę infrastrukturę po to, żeby zmusić Ukrainę do poddania się, nie ma co do tego wątpliwości - skomentował w piątek w radiowej Jedynce poseł PiS Antoni Macierewicz.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraińskie wojsko: Wzrosły straty Rosjan w ludziach Na Ukrainie rosną straty wojsk rosyjskich w ludziach - wynika z danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

- To jest kolejne tego typu działanie i zapewne będziemy mieli - jeżeli NATO nie podejmie jakichś zdecydowanych kroków - będziemy mieli do czynienia z tymi operacjami obejmującymi także inne elektrownie i inne kluczowe infrastruktury ukraińskie - dodał.

Reklama

Były szef MON zgodził się, że zniszczenie tamy na Dnieprze elektrowni wodnej w Kachowce powinno być traktowanie jako użycie broni masowego rażenia. - Nie ma co do tego wątpliwości - podkreślił.

Jak państwa NATO lub ogólnie Zachodu powinny zareagować na zdarzenia w rodzaju wysadzenia tamy na Dnieprze, o ile do niego dojdzie?

- Moim zdaniem wiadomo, co powinno zostać zrobione i chyba pewnego rodzaju wstęp do tego już jest w postaci decyzji ONZ, która została podjęta w sprawie oceny tego, co robi Federacja Rosyjska - odparł Antoni Macierewicz.

- Myślę, że ONZ musi prędzej czy później podjąć decyzję o wojskach pokojowych, które zagwarantują bezpieczeństwo Ukrainy. Taka decyzja musi zostać podjęta, nie ma co do tego wątpliwości - oświadczył polityk partii kierowanej przez Jarosława Kaczyńskiego.

Prowadząca rozmowę zwróciła uwagę, że taka decyzja nie może zostać podjęta bez zgody Rosji (która ma prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa ONZ).

Reklama

- Właśnie może być - skontrował poseł PiS. - Na tym właśnie polega... Zgromadzenie Ogólne ONZ może podjąć każdą decyzję, także tę, która dotychczas była przypisywana wyłącznie Radzie Bezpieczeństwa, a w Radzie Bezpieczeństwa rzeczywiście Rosja i Chiny mają możliwość weta i mogą zablokować, nawet sama Rosja może zablokować każdą decyzję, w tym decyzję o wojskach pokojowych - mówił Macierewicz.

Były minister obrony narodowej przekonywał, że także Zgromadzenie Ogólne ONZ może podjąć decyzję o wysłaniu wojsk pokojowych na Ukrainę. Jego zdaniem, "ten kierunek jest otwarty".

- I myślę, że on musi zostać zrealizowany, bo jeżeli nie zostaną wprowadzone wojska pokojowe na Ukrainę, to prędzej czy później doprowadzimy do sytuacji, w której Ukraina zostanie zniszczona, to nie ma co do tego wątpliwości - powiedział Antoni Macierewicz w Polskim Radiu.

- Te działania infrastrukturalne, z którymi mamy do czynienia ze strony Rosji, mogą zniszczyć - nie tylko zniszczyć, mogą wymordować dużą część ludności ukraińskiej i ją zniszczyć, w związku z tym na to pozwolić świat nie może - podkreślił poseł PiS.