Nitras był pytany o sygnalistów, którzy zgłosili się do niego informując o nadużywaniu przez byłego marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego, lotów o statusie HEAD w przypadku m.in. lotów do domu czy lotów, w czasie których na pokładzie nie było Marka Kuchcińskiego lecz np. jego żona.

- Gdyby nie sąd, gdyby to była decyzja prokuratury, to te osoby siedziałyby dzisiaj w areszcie. Oni są nękani, są prześladowani, dotyczy to także ich rodzin, w tym dzieci. Oni mają ciągle zarzuty, nie ma aktu oskarżenia w sądzie, więc nie mogą się bronić, ale żyją z piętnem ludzi oskarżonych, nękanych - mówił Nitras.



Poseł KO tłumaczył, że problem polegał na tym, że lotem o statusie HEAD, z czym wiąże się m.in. to że "na całej trasie lotu zawiadamiane są szpitale, karetki, policja jest zabezpieczana, skrzyżowania są zabezpieczane" leciały osoby nieuprawnione.

- Ktoś policzył, że ponad 100 osób jest zaangażowanych, aby ten lot mógł wystartować. A na koniec się okazywało, że leciały samolotem koszule pana Kuchcińskiego, albo jego żona. A nawet jak leciał on, to lot nie powinien mieć statusu HEAD, bo on nie leciał oficjalnie, tylko do domu - mówił Nitras.



- Marszałek Senatu, Tomasz Grodzki, lata do domu normalnie na pokładzie samolotu liniowego, choć też przysługują mu loty HEAD. Tu chodzi o to, że loty statusu HEAD były wykorzystywane jako taksówka - dodał.



- Dziś, z formalnego punktu widzenia, powinno się toczyć śledztwo w tej kwestii przeciwko marszałkowi Kuchcińskiemu, o nadużywanie władzy. Takie śledztwo się nie toczy - ubolewał poseł KO.



Jednocześnie, jak mówił Nitras, wobec mężczyzny, który ujawnił nadużywanie lotów o statusie HEAD to podpułkownik służb specjalnych, który pracował w zabezpieczeniach lotów najważniejszych osób w państwie ponad 10 lat, "od lat trwa szukanie na siłę pretekstu, by postawić mu zarzut, iż udostępnił informacje oczekując korzyści finansowych".