Rosyjski biznesmen, były szef Jukosu, Michaił Chodorkowski uważa, że w najbliższym otoczeniu Władimira Putina jest trzeźwa ocena sytuacji. Jego zdaniem współpracownicy rosyjskiego prezydenta są "oblepieni korupcją".

Reklama

- Elity wiedzą, że kiedy Putin umrze, a pewnego dnia umrze, prawdopodobnie stracą pracę, jeśli nie życie - stwierdził. Dodaje, że obawa ta nasiliła się wraz z wojną na Ukrainie, która przebieg nie po myśli Kremla.

- Jeśli siły zbrojne Ukrainy będą nadal wygrywać, zagrożenie dla życia świty Putina stanie się tak duże, że mogą oni rzeczywiście próbować zmniejszyć to zagrożenie, zmuszając Putina do odejścia - ocenił. - To jest jakaś opcja. Putin to rozumie i w rzeczywistości bardzo się tego boi - dodał.

- To, co Putin robi teraz, grożenie użyciem broni jądrowej, przegraną wojną, ta szalona mobilizacja - to mówi tym ludziom, że pozostając u władzy, Putin stwarza zagrożenie nie tylko dla nich i ich życia, co wielu z nich już zaakceptowało, ale jest to zagrożenie dla ich dzieci i ich rodzin - uważa Chodorkowski.

Reklama

- Nazywamy go przywódcą mafii. To nie jest próba jakiegoś upokorzenia go. To ważny aspekt jego samoidentyfikacji, który należy wziąć pod uwagę, gdy się z nim negocjuje - powiedział.

- Zachowuje się tak, jak zachowują się starsi bandyci. Oni patrząc na swoją straszną historię, nie myślą o wyrzutach sumienia, myślą o swojej misji. Do czego doprowadziło ich całe życie? I Putin tę misję wybrał. Może nie odbudowę Związku Radzieckiego, ale w jakimś stopniu Imperium Rosyjskiego - ocenił.

Ponadto Chodorkowski uważa, że Putin jest podpuszczany przez siły bardziej radykalne niż on sam, takie jak czeczeński przywódca Ramzan Kadyrow i Jewgienij Prigożyn.

- To, co próbuję wyjaśnić ludziom tu na Zachodzie, co chciałbym, żeby zrozumieli, to to, że Hitler nie użył broni chemicznej, bo nie miał czasu. A Putin nie użyje broni jądrowej, jeśli zabraknie mu czasu - powiedział.