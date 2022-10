Były premier był w Polskim Radiu 24 pytany o przyszłość Jacka Kurskiego, który na początku września został odwołany z funkcji prezesa TVP. Kurski, który stał na czele Telewizji Publicznej od 2016 r. był wcześniej wiceministrem kultury, europosłem Solidarnej Polski, posłem PiS, a wcześniej także kandydatem LPR w wyborach na prezydenta Gdańska.

Prowadzący rozmowę nazwał Kurskiego "enfant terrible polskiej prawicy". - Nie no, enfant terrible to z całą pewnością nie jest, natomiast to jest też jeszcze kwestia otwarta - powiedział Jarosław Kaczyński. - Bardzo energiczny, bardzo sprawny człowiek - dodał, odnosząc się do Kurskiego.

- My musimy przede wszystkim zważać na to, kto jest w stanie pomóc, to znaczy uczestniczyć w sposób efektywny w tej walce o przyszłość naszego kraju, która się w tej chwili toczy i sądzę, że Jacek Kurski należy do takich ludzi, którzy mają duże możliwości - oświadczył Kaczyński.

Prezes PiS został dopytany, czy ma na myśli "istotny" udział Jacka Kurskiego w kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. - Nie chcę w tej chwili precyzować, bo Jacek Kurski to jest na pewno postać niezwykła i skomplikowana - odparł.

- Na pewno jest człowiekiem utalentowanym - powiedział Kaczyński o Kurskim.