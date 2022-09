Niedzielne wybory parlamentarne we Włoszech wygrał blok centroprawicowy partii Bracia Włosi, Liga oraz Forza Italia. Ugrupowania, na czele których stoją Giorgia Meloni, Matteo Salvini i Silvio Berlusconi uzyskały większość w obu izbach włoskiego parlamentu. Prawdopodobnie Giorgia Meloni, jako liderka partii, która otrzymała najwięcej głosów, zostanie premierem Włoch - będzie wówczas pierwszą kobietą na tym stanowisku.

We wtorek w Polskim Radiu 24 poseł PiS Antoni Macierewicz był pytany o opinie, że wyniki wyborów we Włoszech to dla Europy "bardzo zła wiadomość".

- Program, który przedstawia pani Meloni jest naprawdę programem, jaki dzisiaj jest potrzebny Europie - odparł polityk partii kierowanej przez Jarosława Kaczyńskiego.

- Z jednej strony jest to program narodowy, jest to program przywracający tożsamość państw narodowych i sprawiający, że Unia Europejska jest właśnie tym, czym była wtedy, kiedy my do niej wstępowaliśmy i czym była zgodnie z założycielami, Europą ojczyzn - powiedział Macierewicz, który niedawno - w 46. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników - otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy najwyższe odznaczenie państwowe – Order Orła Białego - jako współzałożyciel KOR.

- A z drugiej strony pani Meloni bardzo jasno mówi o wsparciu dla Ukrainy i związku z euroatlantyckim sojuszem i ze Stanami Zjednoczonymi. To jest właściwa formuła, która może pomóc przywrócić Europie jej rzeczywistą tożsamość - dodał.

- Zagrożeniem, z którym mamy teraz do czynienia, jest próba przekształcenia Europy w państwo niemieckie. Przecież to jest problem, z którym naprawdę mamy do czynienia, a Niemcy prowadzili przez ostatnie dziesięć lat politykę, która skutkuje teraz tymi zagrożeniami obejmującymi cały świat, które dają Rosji olbrzymi potencjał agresji, niszczący zarówno Europę jak i świat - stwierdził poseł PiS. Antoni Macierewicz dodał, że w związku z tym jego zdaniem wynik wyborów we Włoszech "to jest zwycięstwo Włoch, ale także zwycięstwo Europy".