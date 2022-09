Salvini, którego Liga wchodzi w skład zwycięskiej w niedzielnych wyborach parlamentarnych we Włoszech prawicowej koalicji (najsilniejszą partią tej koalicji są Bracia Włosi Giorgii Meloni, w skład koalicji wchodzi też Forza Italia Silvio Berlusconiego), w poniedziałek mówił, że pilne działania związane z gwałtownym wzrostem cen energii powinien podjąć ustępujący, centrolewicowy rząd Mario Draghiego.

Według lidera Ligi utworzenie nowego rządu, który przejmie odpowiedzialność za kraj od rządu Draghiego zajmie około miesiąca, a "stracenie miesiąca byłoby frustrujące".



Salvini zapowiedział też, że będzie rozmawiał z Giorgią Meloni, liderką partii Bracia Włochy, która wygrała wybory, na temat rozpoczęcia procesu formowania nowego rządu.

- Spodziewam się, że przynajmniej pięć lat (tyle trwa kadencja parlamentu - red.) przejdziemy bez zmian, bez nagłych zwrotów, czyniąc priorytet z rzeczy, które trzeba zrobić - oświadczył lider Ligi.

Liga zdobyła w niedzielnych wyborach ok. 9 proc. głosów. To wynik znacznie gorszy od tego z 2018 r., gdy partia Salviniego uzyskała 17 proc. wskazań, a sam Salvini wszedł do rządu jako wicepremier i szef MSW.