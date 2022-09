Jak informuje Wirtualna Polska, Konrad Kaczmarczyk, zgłosił w Urzędzie Gminy w Kozłowie, że na początku czerwca przez jego pole przeszło gradobicie, w wyniku którego zniszczeniu uległo część uprawianej soi. Brat wiceministra rolnictwa zgłosił straty i ubiegał się o odszkodowanie.

Zgłoszenie zbadała komisja, w skład której weszli przedstawiciele gminy Kozłów, Małopolskiej Izby Rolniczej w Miechowie oraz lokalnego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Członkowie zajmowali się tylko jednym wnioskiem o wypłatę odszkodowania.

- Do gminy trafił wniosek o oszacowanie szkód złożony przez jednego rolnika. Szkody miały powstać we wsi Kępie 9 czerwca 2022 roku w wyniku gradobicia. Powołana została komisja wojewódzka. Z tego, co wiem, nie stwierdzono żadnych szkód na terenie gminy, wskazanego dnia nie wstąpiły też anomalia pogodowe, czyli ulewa, powódź czy gradobicie - przekazał WP.pl wójt Kozłowa, Jan Basa.

- Skoro zgłosiłem szkody, to prawdopodobnie w tamtym rejonie gradobicie musiało przechodzić. A że była powołana komisja, która oceniła, że nie, to znaczy, że nie było. Tak to funkcjonuje w rolnictwie, że jeżeli występują na danym terenie szkody, to się to zgłasza. To chyba normalna procedura, tak? A że okoliczni rolnicy? Jacy okoliczni rolnicy? Proszę dane tych okolicznych rolników podać, którzy stwierdzili, że u nich nie było. U jednego rolnika przechodzi gradobicie, a u drugiego nie przechodzi gradobicie – przekazał dziennikarzom brat wiceministra.

Do szkód miało dojść na 141-hektatorej działce, którą Kaczmarczyk użytkuje od 2020 roku. Jak informowały wcześniej media, w poddzierżawieniu państwowej ziemi pomógł mu brat, obecnie wiceminister rolnictwa.