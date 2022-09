W Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller odniósł się do tego, że lider Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk, ”dopomina się o harmonogram działań w zakresie reparacji" oraz, że zapewniał, że w ich zakresie "nikt nas nie podzieli”. - W takim razie Donald Tusk powinien chyba wyrzucić z partii Grzegorza Schetynę. Dał on do zrozumienia, że to jest sprawa zamknięta - powiedział Müller. Rzecznik miał na myśli słowa byłego szefa PO, który powiedział, że sprawa reperacji została zamknięta w 1953 roku.

Zdaniem Müllera, jeśli Tusk jest "konsekwentny", powinien zrobić to, co zrobił w przypadku posła Tomasza Lenza, który zastanawiał się nad zawieszeniem 14. emerytury. Szef PO zapowiedział wówczas, że nie będzie kandydował z list PO do Sejmu. - Sprawa reparacji jest o wiele wiele ważniejsza. Niech wyrzuci Grzegorza Schetynę z partii za gadanie głupot - zaznaczył rzecznik rządu.

Müller powiedział także, że jego zdaniem przydałoby się "uczciwe wsparcie od Donalda Tuska ws. reparacji". - Myślę, że jeszcze niedawno Donald Tusk miał nieco inne podejście, tylko jak zauważył, że jednak było głupotą ze strony Grzegorza Schetyny tego, co powiedział, to szybko się wycofali - stwierdził. - Tego, czego oczekiwałbym od Donalda Tuska, to że na polu Europejskiej Partii Ludowej, której jest członkiem, której największym elementem jest frakcja niemiecka CDU/CSU, że tam postawi to stanowisko i zaapeluje o wspólną uchwałę Europejskiej Partii Ludowej w zakresie tych reparacji - dodał Piotr Müller.