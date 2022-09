Putin: Rosja ma powód do dumy - liczba tygrysów się zwiększyła

Populacja tygrysów syberyjskich, zamieszkujących rosyjski Daleki Wschód, wzrosła w ciągu 12 lat z 290 do 750 - mówił prezydent Rosji, Władimir Putin, w przesłaniu do uczestników Drugiego Międzynarodowego Forum na rzecz Ochrony Tygrysów we Władywostoku.