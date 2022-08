- Środki z KPO powinny jak najszybciej wpłynąć - mówił Karczewski. - Polacy dzielą się na optymistów i pesymistów. Ci pesymiści i ci, którzy są w tej chwili w opozycji, mówią, że nie dostaniemy. My uważamy, że powinniśmy i że nam się te pieniądze należą. Była pani Ursula von der Leyen, zrobiła konferencję prasową, z panem prezydentem, panem premierem. Wszystko było umówione i postawiona była kropka nad i. Ja należę do tych optymistów, którzy twierdzą, że środki wpłyną - tak Karczewski odpowiedział na pytanie czy środki z unijnego Funduszu Odbudowy wpłyną do Polski.



Reklama

- Ale polski rząd realizuje już te inwestycje, które zostały określone w KPO. One są już realizowane i czekamy później na zwrot tych pieniędzy, które Polska już inwestuje - dodał.

Karczewski był też pytany o nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, które zwołano na 2 września, w związku z koniecznością przyjęcia przepisów zapewniających rekompensaty dla osób, które ogrzewają swoje domy środkami innymi niż węgiel oraz specustawy w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze i posiedzenie Senatu, które odbędzie się 7 września. Prowadzący pytał dlaczego między posiedzeniem Sejmu i Senatu jest kilkudniowa przerwa.

Ja należę do tych optymistów, którzy twierdzą, że środki wpłyną Stanisław Karczewski, senator PiS

Reklama

- Nie jestem adwokatem pana marszałka (Tomasza) Grodzkiego. Ja mogę powiedzieć, że gdybym był marszałkiem, zwołałbym dużo szybciej posiedzenie. Zrezygnowałbym z posiedzenia 7 września i przesunął je na 2 września. Bo można równolegle pracować. Przy ważnych ustawach, które podejmowaliśmy w poprzedniej kadencji, pracowaliśmy wspólnie - odpowiedział.



- Platforma Obywatelska i pan marszałek Grodzki są w totalnej opozycji i robią wszystko, aby zaszkodzić polskiemu rządowi, aby dokuczyć PiS. I to cała historia - dodał.

Czytaj więcej Polityka Nitras: Polska powinna jednostronnie wypowiedzieć konkordat Podczas Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie poseł KO Sławomir Nitras stwierdził, że zawarty z Watykanem konkordat jest "archaiczny" i Polska powinna jednostronnie go wypowiedzieć, a przywileje Kościoła - "opiłować".

Następnie Karczewski był pytany o słowa Sławomira Nitrasa, który na Campusie Polska, mówił, że Polska powinna jednostronnie wypowiedzieć konkordat.



- Ja się zastanawiam czy to jest prowokacja, czy faktycznie tak myśli. Na końcu mówi, że jest katolikiem, ale nie chodzi do kościoła. Gdyby wszyscy katolicy nie chodzili do kościoła, to nie byłoby Kościoła - stwierdził.



A czy PO mogłaby wypowiedzieć konkordat po przejęciu władzy?



Reklama

- Gdyby Platforma Obywatelska, nie daj Boże, przejęła władzę, to wiele rzeczy mogłoby się wydarzyć - odparł. - Na pewno jest to stanowisko Nitrasa i jakiejś części, nie wiem czy dużej czy mniejszej, Platformy Obywatelskiej - dodał.