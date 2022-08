Poza szefem IO Jarosławem Makowskim w konferencji wezmą udział m.in. posłowie Michał Jaros, senator Stanisław Gawłowski oraz zaproszeni eksperci.

Na co stawia Instytut Obywatelski? To zbiór postulatów pogrupowanych w kategorie 6xTak i 6xNie. Z naszych informacji wynika, że wśród priorytetów jest między innymi zniesienie barier rozwoju OZE (administracyjnych, konkurencyjnych, fizycznych), wsparcie energetyki obywatelskiej, powołanie specjalnego funduszu ds. ubóstwa energetycznego. IO sprzeciwia się też opóźnianiu programu budowy elektrowni jądrowej, chce też zaprzestania marnowania przychodów z aukcji ETS, które mają w 100 proc. trafić na transformację energetyczną.

Chociaż do wyborów pozostało kilkanaście miesięcy, to już teraz politycy ze wszystkich partii opozycyjnych są przekonani, że kwestie energetyczne będą jednymi z istotniejszych dla wyborców. I to zarówno w kontekście ogólnokrajowym, rozwoju regionalnego, jak i w kampanii samorządowej. Wtorkowa konferencja KO to kolejny etap w tej dyskusji, jak i stopniowe szlifowanie postulatów przed nowym sezonem politycznym. A dziś Donald Tusk odwiedzi Śląsk - ma w planach m.in. spotkanie w Mikołowie z protestującymi przeciwko budowie CPK.