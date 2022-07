Politycy PiS z którymi rozmawialiśmy twierdzą, że problemy we współpracy z Naimskim narastały od dłuższego czasu. Trop wiedzie do zderzenie z prezesem PKN Orlen Danielem Obajtkiem. - To Naimski jest winny dymisji Naimskiego - słyszymy z PiS. A dlaczego teraz? - Na takie decyzje nigdy nie ma dobrego momentu - twierdzi nasz informator.

Czytaj więcej Energetyka Zawodowa Piotr Naimski stracił posadę. Co z projektami gazowymi i polskim atomem? Polska infrastruktura energetyczna została osamotniona po dymisji pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury. Piotr Naimski jako nadzorujący Gaz – System, praktycznie ukończył gazociąg do Norwegii, która ma dać Polsce pełną niezależność gazową od Rosji. Krytycy jego osoby, zarzucają mu jednak opóźnienia w budowie elektrowni jądrowej w Polsce. Czy słusznie?

Co dalej? Z PiS słyszymy, że Naimski nie będzie miał najpewniej bezpośredniego następcy, a jego stanowisko zostanie “przeformatowane”. - Formuła została stworzona bezpośrednio “pod niego” i raczej nie zostanie odtworzona w ten sam sposób - mówi nasz informator z PiS. A nadzór nad strategicznymi sieciami energetycznymi trafi być może z KPRM do innego ministerstwa. Zgodnie z prawem nadzór nad przesyłaniem energii musi być rozdzielony od nadzorem nad jej produkcja.

W PiS trwa dyskusja na temat tego, jak ma wyglądać energetyka w rządzie. Zgodnie z naszymi informacjami grupa posłów ze Śląska obstawała za tym, by wrócić do koncepcji odrębnego ministerstwa energii. Ministerstwa raczej nie będzie, ale wiceministrem odpowiedzialnym za węgiel może zostać Krzysztof Tchórzewski, zaufany człowiek prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. O ile do tego powołania dojdzie, bo z naszych informacji wynika, że sprawa nie jest jeszcze przesądzona. - W tej chwili przebudowywana jest formuła realizacji kwestii energetycznych w rządzie - mówił we czwartek enigmatycznie rzecznik rządu, Piotr Mueller.

