Na nowej okładce tygodnika "Gazeta Polska" widać Donalda Tuska z zaciśniętą pięścią. Pod zdjęciem pojawiła się dewiza żołnierzy Wehrmachtu "Gott mit uns". Dodatkowo cień pod nosem lidera PO przypomina wąs charakterystyczny dla Adolfa Hitlera.

- Prawnicy kończą prace nad pozwem cywilnym -powiedzieli Wirtualnej Polsce współpracownicy Donalda Tuska.

Okładka zapowiada tekst Piotra Lisiewicza. Autor zestawił słowa lidera PO, który niedawno powiedział, że "wierzysz w Boga, nie głosujesz na PiS" z „Gott mit uns”.

- Ta okładka to poziom rynsztoka hejtu i nienawiści. To coś, co nie powinno pojawić się w przestrzeni publicznej. A taki szmatławiec nie powinien być w ogóle wydawany. Tu nie ma nic więcej do dodania - powiedział Wirtualnym Mediom wicesekretarz Platformy Obywatelskiej, kandydat tej partii do Rady Mediów Narodowych, Paweł Olszewski.

- Wystąpimy na drogę sądową przeciwko redaktorowi naczelnemu „Gazety Polskiej”, ale i przeciwko autorowi tej okładki - zapowiedział rzecznik PO Jan Grabiec.

- Tego rodzaju publikacja stanowi naruszenie norm życia społecznego, delikatnie mówiąc i obniżenie standardów debaty politycznej. Oczywiście ta publikacja wpisuje się w to, co na co dzień robi TVP w „Wiadomościach”, gdzie bardzo często pojawiają się manipulacje graficzne, mające zohydzić Donalda Tuska. Ta okładka jest tak bezczelna, że nie można pozostawić tego bez odpowiedzi, dla dobra życia publicznego w Polsce. Żebyśmy nie zeszli do poziomu rynsztoka - dodał.