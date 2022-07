- Nie będzie prac nad zmianami w ordynacji. Przyglądaliśmy się jak mogłyby rozmaite zmiany wpłynąć na wynik wyborów, ale wydaje się, że ta ordynacja, która jest obecnie, jest optymalna - powiedział Ryszard Terlecki w rozmowie z Polskim Radiem.

Reklama

Jednocześnie trwają prace nad możliwym przesunięciem terminu wyborów samorządowych. Rozmowy w tej sprawie prowadzone są z prezydentem.

- Wydaje się, że wszystkie strony, zarówno Sejm, jak i PKW, jak i przede wszystkim pan prezydent rozumieją potrzebę takiego ruchu. To znaczy przesunięcia o parę miesięcy wyborów samorządowych, ale decyzji jeszcze nie ma - powiedział.

Terlecki mówił również o możliwym samodzielnym starcie koalicjanta PiS - Solidarnej Polski. - Patrzę z takim trochę pobłażaniem, bo między 0,7 a 1,2% to niewielkie są skoki czy różnice w poparciu i myślę, że środowisko, które by się zdecydowało na taki ruch, to znaczy na samodzielny start, z perspektywą 1,2% to popełnia samobójstwo polityczne. Nie sądzę, aby nasi koledzy z Zjednoczonej Prawicy mieli na to ochotę - stwierdził szef klubu PiS.