Obchodząc 75. rocznicę powstania CIA, Biden powiedział, że był związany z agencją przez 52 z tych lat, najpierw jako młodszy senator w komisji z 1975 roku powołanej do zbadania eksperymentów kontroli umysłu i innych nadużyć ze strony agencji.

Wywiad zebrany przez CIA zdemaskował plany Putina i pozwolił Waszyngtonowi ostrzec inne kraje przed wojną - powiedział.

- To dzięki niesamowitej pracy naszych specjalistów od wywiadu byliśmy w stanie uprzedzić świat, co Władimir Putin planuje na Ukrainie - mówił. - Zdemaskowanie podręcznik Putina wybiło gigantyczną dziurę w pretekstach i zdyskredytowało jego kłamstwa o tym, co robiliśmy na Ukrainie - dodał.

Przed rozpoczęciem inwazji 24 lutego, gdy Rosja zgromadziła ponad 100 tys. żołnierzy na granicy z Ukrainą, Putin wielokrotnie oskarżał Stany Zjednoczone i inne zachodnie mocarstwa o celowe tworzenie scenariusza, aby zwabić Moskwę do wojny.

Przemówienie Bidena stanowiło wyraźny kontrast z przemówieniem byłego prezydenta Donalda Trumpa, który swoje pierwsze wystąpienie jako prezydent wygłosił w siedzibie CIA, gdzie skrytykował media informacyjne i swoich przeciwników politycznych przed "ścianą gwiazd" upamiętniającą dziesiątki agentów CIA, którzy zginęli na służbie.

Biden zauważył, że w tym roku do ściany dodano dwie gwiazdy. - Wasze zdrowie fizyczne i dobre samopoczucie są dla mnie i dla waszego kierownictwa w CIA bardzo ważne - powiedział Biden, nawiązując do Syndromu Hawańskiego, serii anomalnych przypadków zdrowotnych, które dotknęły około 200 amerykańskich dyplomatów i oficerów wywiadu na całym świecie.