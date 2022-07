Oświadczenia majątkowe Jacka Cieślikowskiego za lata 2015-2021 są publikowane w dostępnym w internecie Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. Na stronach Rady Warszawy czytamy, że Jacek Cieślikowski w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku był "asystentem Prezesa Klubu Prawo i Sprawiedliwość" oraz pracował w Gabinecie Politycznym Prezesa Rady Ministrów. Cieślikowski jest radnym od 2006 r., w obecnej kadencji jest wiceprzewodniczącym komisji etyki.

Reklama

W oświadczeniu za 2015 rok pisał, że jego stanowisko to "asystent prezesa partii ds. koordynacji struktur w terenie oraz główny specjalista ds. floty i logistyki". Później Cieślikowski, którego bywa przedstawiany w mediach jako były kierowca prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, awansował z głównego specjalisty na stanowisko kierownika działu transportu, pozostając przy tym asystentem prezesa partii.

Jak podał portal "Super Expressu", który pierwszy opisał oświadczenie majątkowe Cieślikowskiego, radny od 2015 r., czyli od dojścia PiS do władzy, zarobił 1 mln 100 tys. zł. "Został współwłaścicielem trzech domów oraz znacznie poszerzył swoje włości – jego majątek jest obecnie wart ok. 3 mln zł" - czytamy.

Z ostatniego oświadczenia majątkowego Jacka Cieślikowskiego wynika, że w ubiegłym roku zarobił on 136,8 tys. zł brutto z tytułu umów o pracę i otrzymał 29,8 tys. zł brutto tytułem diety. Radny jest także członkiem rady nadzorczej spółki Srebrna, gdzie zarobił 18 tys. zł brutto, jako prezes spółki Geranium pobiera ok. 21 tys. zł brutto. Z oświadczenia wynika, że łącznie dochody Cieślikowskiego w 2021 r. wyniosły ponad 205 tys. zł, co daje ok. 17 tys. zł miesięcznie.

Reklama

Jak podaje portal tvnwarszawa.pl, po sześciu latach oszczędności byłego kierowcy prezesa PiS wzrosły z 325 do 340 tys. zł. "Radny sporo też jednak zainwestował, głównie w nieruchomości. Został właścicielem lub współwłaścicielem trzech domów, ma też nowe działki" - czytamy.

Czytaj więcej Polityka Suski o odejściu Kaczyńskiego z rządu: Działanie propolskie - To, co robi prezes Jarosław Kaczyński, to jest właśnie przewidywanie przyszłości dobrej dla Polski. Tutaj w pełni rozumiem prezesa - tak rezygnację Kaczyńskiego z funkcji wicepremiera ds. bezpieczeństwa w celu skoncentrowania się na nadchodzących wyborach skomentował w TVP Info wiceszef klubu PiS Marek Suski.

W oświadczeniu majątkowym za 2021 r. Cieślikowski podał, że ma dom o powierzchni 243,15 m2 o wartości 550 tys. zł (współwłaściciel w 1/2 części), dom o powierzchni 267,73 m2 wart 250 tys. zł (współwłaściciel w 1/4 części) i dom o powierzchni 117,4 m2 wart 200 tys. zł (współwłaściciel w 1/4 części).

"Kierownik działu transportu i asystent prezesa partii", jak opisuje swoje stanowisko Cieślikowski, ma też grunty rolne o powierzchni 12 834 m2 warte 400 tys. zł (współwłaściciel w 1/2 i 1/4 części) oraz działki budowlane o powierzchni 10,347 m2, których wartość wynosi 1,25 mln zł - Cieślikowski jest właścicielem działki o powierzchni 1244 m2, w przypadku pozostałych jest współwłaścicielem połowy lub ćwierci.