Suski był pytany o słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który podczas zjazdu klubów "Gazety Polskiej" mówił: "99 procent tych kamieni milowych (UE) jest absolutnie w interesie Polski. Ten jeden procent, czyli tzw. kamienie dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Wiecie co? Reformujemy już ten wymiar sprawiedliwości siódmy rok. Ja bym nie chciał umierać za wymiar sprawiedliwości. Naprawdę. Nie opłaca się. Opłaca się utrzymać przede wszystkim suwerenność Polski".

- Umieranie za Izbę Dyscyplinarną byłoby zupełnie nieracjonalne, zgadzam się z tym, co premier powiedział - odparł Suski.

- Większość kamieni milowych to jest wynik chęci przyspieszenia postępu technologicznego, organizacyjnego UE, w tym Polski, to jest trudne wyzwanie, to prawda. Tam są pewne elementy, które będą sprawiać kłopot wszystkim państwom w UE. Bo przecież te kamienie milowe dotyczą nie tylko Polski - niektórzy dostali ich nawet 500, czyli dwa razy więcej prawie niż my - zauważył przy tym poseł PiS.



- Jest to troszkę takie odejście od gospodarki wolnorynkowej, w kierunku gospodarki kierowanej. Z reguły wychodzi to tak powiedzmy sobie średnio, przed nami sporo jeszcze kłopotów związanych z modernizacją UE - ocenił również Suski komentując kamienie milowe, do realizacji których zobowiązał się polski rząd w Krajowym Planie Odbudowy, który jest podstawą do wypłaty Polsce środków z Funduszu Odbudowy.

Unia odchodzi od tej pierwotnej koncepcji (Roberta) Schumana, gdzie państwa miały być narodowe, miały się wspierać, szanować Marek Suski, poseł PiS

- To, co jest zawarte w tych europejskich kamieniach, w wielu wymiarach jest ambitną polityką gospodarczą Unii. Jak to wyjdzie - zobaczymy - podsumował Suski.



- Znając w jaki sposób Unia odchodzi od tej pierwotnej koncepcji (Roberta) Schumana, gdzie państwa miały być narodowe, miały się wspierać, szanować, a dzisiaj jest taka próba narzucania przez administrację różnych rozwiązań, można się spodziewać, że mogą być kolejne nowe pomysły - tak Suski odpowiedział na pytanie czy UE może postawić przed Polską kolejne kamienie milowe. Według Suskiego w tym kierunku może działać polska opozycja, która "jest w koalicji rządzącej Unią Europejską".