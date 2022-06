Tzw. kamienie milowe zapisane w KPO zobowiązują Polskę m.in. do podwyższenia do 2024 r. opłaty rejestracyjnej dla samochodów spalinowych, wprowadzenia do 2026 r. nowego podatku dla właścicieli pojazdów spalinowych oraz ustanowienia do 2025 r. w największych miastach stref wyłącznie dla pojazdów niskoemisyjnych. Wypełnienie "kamieni milowych" to warunek otrzymania przez Polskę środków z Funduszu Odbudowy.

Minister Łukasz Schreiber został w Radiu Plus zapytany, czy władze Polski zobowiązały się do wprowadzenia tych wszystkich przepisów w ramach Krajowego Planu Odbudowy. - Tak, to prawda - odparł polityk. - Powiem szczerze, że osobiście nie jestem entuzjastą żadnego z tych rozwiązań, tak jak i szeregu innych, na które się czasem godzimy z konieczności, w związku z pomysłami Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego - dodał.

Mamy do wyboru tylko dwie drogi: albo ta droga z Europą i z wolnym światem, przy wszystkich tego minusach, albo współpraca z Rosją. Łukasz Schreiber

- Mimo wszystko jeżeli spojrzymy na zyski i straty, to bilans wychodzi dodatni - ocenił członek rządu Mateusza Morawieckiego. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów był pytany, czy w związku z wyższą opłatą rejestracyjną i nowym podatkiem bilans będzie też dodatni dla osób poruszających się samochodami spalinowymi. Jak bardzo wzrosną koszty dla kierowców? - Nie chcę zgadywać w tym momencie - oświadczył minister.

Na uwagę, że nowa opłata rejestracyjna i nowy podatek dla właścicieli pojazdów spalinowych zostaną wprowadzone bez względu na to, czy PiS wygra, czy przegra nadchodzące wybory parlamentarne, Schreiber odparł: - No tak, tylko że to wszystko zostałoby narzucone czy wprowadzone tak czy inaczej.

- Tak samo jak choćby pakiet mobilności, który został wprowadzony - nigdzie się na niego nie godziliśmy, a Parlament Europejski we współpracy z Komisją Europejską - pomimo budowy przez Polskę koalicji szerokiej - i tak to przepchnął ostatecznie - stwierdził Schreiber.

- To jest jedna z negatywnych stron funkcjonowania w UE. Tylko że jeżeli spojrzymy dzisiaj na to, co się dzieje na wschodzie, na agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, to chyba zdajemy sobie wszyscy sprawę, że mamy do wyboru tylko dwie drogi: albo ta droga z Europą i z wolnym światem, przy wszystkich tego minusach, albo współpraca z Rosją - oświadczył szef Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Łukasz Schreiber został zapytany, czy za trzy lata w każdym mieście w Polsce będą strefy wyłącznie dla pojazdów niskoemisyjnych. - W ogóle jest przecież taki trend, by śródmieście czy część śródmieścia była bez ruchu samochodowego - powiedział polityk. - Co do szczegółów, to poczekajmy - dodał.

W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska może otrzymać 23 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczki. Rzecznik rządu Piotr Müller mówił, że pierwszy przelew z KPO może przyjść we wrześniu. Komisja Europejska, która po roku zaakceptowała polski KPO zastrzegła, że zanim Polska otrzyma jakąkolwiek wypłatę w ramach Funduszu Odbudowy, będzie musiała wykazać, że "kamienie milowe" zostały osiągnięte.