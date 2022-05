- Trzeba wierzyć w to, że się wygra - przekonywał w piątek Tusk na spotkaniu z mieszkańcami Stargardu. - W ogóle wiara we własne siły, w to, że można wygrać, jest warunkiem niewystarczającym, ale pierwszym i koniecznym, żeby ludzie nam uwierzyli - mówił, - Pierwszą, absolutnie najważniejszą - w tym sensie najważniejszą, że bez niej nie mamy na nic szans - sprawą jest to, żebyśmy uwierzyli w siebie. Wtedy przynajmniej część wyborców niezdecydowanych, wątpiących, też w nas uwierzy. Inaczej nie ma mowy – stwierdził przewodniczący PO, cytowany przez portal 300polityka.pl.

- Jak wróciłem do polskiej polityki 9-10 miesięcy, to to było moje pierwsze wrażenie, że niektórzy po stronie opozycyjnej przyzwyczaili się do przegrywania - dodał lider Platformy.



- Nie chciałbym, żebyśmy upodobnili się w jakikolwiek sposób do TVP Info, do Kaczyńskiego, do PiS-u, do Jacka Kurskiego. (...) To nie jest tak, że można pokonać kłamstwo lepiej kłamiąc. Uważam, że prawda jest silniejsza od kłamstwa pod jednym oczywistym warunkiem i tutaj chciałbym żebyśmy porzucili inny naiwny slogan - prawda sama się nie obroni - powiedział Tusk.

Były premier wyraził przekonanie, że najbliższe wybory parlamentarne, zaplanowane na jesień 2023 roku, będą „najważniejsze w naszej historii po 1989 roku i że one są o wszystkim”. Ponownie zaapelował o utworzenie jednej listy wyborczej opozycji. Miałyby się na niej znaleźć „wszystkie te partie, które uważają, że chcemy być w UE, w NATO, chcą przywrócenia praworządności, poszanowania konstytucji, praw obywatelskich, wolnych mediów, niezależnych prokuratorów”.

- Jeśli oni znowu wygrają wybory, to samorząd przestanie istnieć. Będzie się tak dalej nazywać, ale już nie będzie mowy o samorządzeniu się - podkreślił.



- Do tych wyborów trzeba iść razem, bo jest cały pakiet spraw, co do których mamy wspólny pogląd. A jak pójdziemy razem, wygramy na sto procent - ocenił Tusk. - Tylko koniec dyskusji, bo tu nie ma co kombinować - zaapelował.