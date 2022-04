- Gdyby Marine Le Pen wygrała wybory we Francji UE miałaby wielki kłopot. Byłoby to zagrożenie dla istniejącej Unii Europejskiej, byłoby to cofnięcie wielu projektów UE. Los UE będzie związany przede wszystkim z decyzjami tych państw, które ją tworzyły - wyjście Węgier, czy nawet Polski, to nie byłaby taka tragedia jak zmiana stosunku do Unii we Francji, we Włoszech, w Niemczech, w Holandii - mówił Kwaśniewski pytany o wybory prezydenckie we Francji, które wygrał urzędujący prezydent, Emmanuel Macron.

Mam nieodparte wrażenie, że Putin chce całej Ukrainy Aleksander Kwaśniewski, były prezydent

A czy PiS popełnił błąd utrzymując bliskie kontakty z Marine Le Pen i dystansując się tuż przed wyborami od Emmanuela Macrona, którego premier Morawiecki krytykował za rozmowy z Władimirem Putinem?



- To był gruby błąd. Oczywiście znamy przedwojenną pozycję PiS-u, która była silnie eurosceptyczna z elementami europejskimi - stwierdził. - Gdy chodzi do UE ten romans, moim zdaniem, nie miał sensu, ale dało się wytłumaczyć. Ale to, co mówił Morawiecki przed wyborami było grubym błędem, dlatego, że to było postawienie na jednego konia w sytuacji, gdy większe szanse miał ten drugi. Ten błąd nie zaważy nadmiernie na stosunkach polsko-francuskich, ale błąd jest błędem - dodał.

- Dzisiaj PiS, myślę, zrozumiał, że dla nas poza NATO, UE jest kolejną kotwicą naszego bezpieczeństwa. Jeżeli marzeniem Ukraińców jest wejście do UE, to proszę wytłumaczyć, dlaczego Polska chciałaby wychodzić z UE, to przecież nie ma najmniejszego sensu - zauważył Kwaśniewski.

- Im szybciej PiS wycofałby się z tego i przeszedł na pozycje europejskie, tym lepiej byłoby dla Polski i Europy - dodał.

A czy Kwaśniewski widzi szansę na osiągnięcie pokoju na Ukrainie i zakończenie wojny?

- To jest niezwykle trudne w tej chwili. Po pierwsze: mam nieodparte wrażenie, że Putin chce całej Ukrainy. Mówiłem o tym zawsze: z moich rozmów z nim to wynikało. On ma obsesję: kiedyś to było marzenie, potem stało się planem, teraz stało się obsesją. Obawiam się, że Rosja nie jest zainteresowana żadnym układem pokojowym, będzie dalej atakować Ukrainę. Z drugiej strony Zełenski też ma wielką trudność pójść na umowę pokojową, która by zawierała Chersoń, Ługańsk, Donieck, Krym. Kształt umowy pokojowej jest bardzo niejasny, stąd stawiam, że będzie to długotrwały konflikt - ocenił były prezydent.



Kwaśniewski mówił też, że w Rosji nie ma żadnych mechanizmów kontroli władzy, w związku z czym działania Władimira Putina wobec Ukrainy są nieprzewidywalne.