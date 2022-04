W swoim codziennym wystąpieniu Zełenski przekazał, że w sobotę odbył spotkanie, poświęcone odbudowie ukraińskich miast. - Oczywiście, jest to ogrom pracy. Ale i tak mniejszy, niż obrona państwa w czasie wojny. To my wszyscy - wszyscy Ukraińcy, nasza armia i wszyscy nasi ludzie - już ją naprawdę wykonujemy. Więc nie bójcie się skali - uspokajał. Zaznaczył, że celem władz nie będzie tylko „fizyczna odbudowa zniszczonych przez wojska rosyjskie domów, mieszkań, mostów i dróg, przedsiębiorstw i infrastruktury społecznej”. - Teraz jest historyczny moment. Moment, w którym możemy raz na zawsze rozwiązać wiele starych problemów całego środowiska naszego życia. Kiedy możemy stworzyć wysokiej jakości urbanistykę tam, gdzie jej nie było - zauważył.

Prezydent Ukrainy przyznał, że w jego kraju „kolejki do mieszkań istnieją od dziesięcioleci i nigdy się nie skończyły”. - Tak było od czasów sowieckich. Miliony ludzi wiedzą, jak trudno jest zdobyć dom, zarobić na własne mieszkanie, zbudować dom. Zawsze było to szczególnie bolesne dla personelu wojska, pracowników organów ścigania i sektora publicznego. Dla tych, którzy pracują dla społeczeństwa i otrzymują za to bardzo mało od państwa - mówił, zapowiadając „prawdziwą modernizację ukraińskich miast i społeczności ukraińskich”.



Program budowy będzie podzielony na kilka etapów. W pierwszym chodzi o zapewnienie tymczasowego lokum tym, których mieszkania zostały zniszczone w czasie wojny. - W drugim etapie przywrócimy to, co okupanci próbowali zniszczyć (...) A w trzecim etapie zapewnimy mieszkania wszystkim tym, którzy bronili lub bronią państwa, którzy pracowali lub pracują w interesie społeczeństwa i nie mają własnego mieszkania - wymieniał Zełenski.

- Nie może już być tak, że człowiek całe życie poświęca służbie wojskowej, a przechodzi na emeryturę bez własnego mieszkania. Nie może już być tak, że syn lub córka broni Ukrainy na wojnie, a ojciec i matka nie mają własnego mieszkania i są zmuszeni mieszkać w wynajętym mieszkaniu lub szukać innych opcji. Nie może już być tak, że lekarz lub pielęgniarka, nauczyciel lub funkcjonariusz organów ścigania pracuje całe życie uczciwie i przebywa w akademiku przez dziesięciolecia, jeśli nie przez całe życie - powiedział prezydent Ukrainy.



- Musi to zapewnić rząd, wszystkie władze centralne wraz z władzami lokalnymi. I zapewni. Każdy na Ukrainie ma prawo do własnego mieszkania, własnego domu lub własnej kwatery - mówił Zełenski, dodając, że Ukraina już teraz angażuje do tego „czołowych architektów, pełny potencjał państwa i wsparcie międzynarodowe”. - Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że będziemy w stanie to zrobić. Możliwe będzie nie tylko odtworzenie zniszczonych (mieszkań), ale także przywrócenie sprawiedliwości tym, których prawo do mieszkania zostało naruszone - powiedział Wołodymyr Zełenski.