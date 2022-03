Wicepremier Kaczyński wygłosił wystąpienie na zorganizowanym w Warszawie I Krajowym Zjeździe Stowarzyszenia OdNowa. Przemówienie zaczął od gratulacji. - Nie jest łatwo stworzyć na arenie politycznej coś nowego - zaznaczył. - Powstała nowa formacja, nowe stowarzyszenie, które będzie - jestem o tym głęboko przekonany - wzbogacało prawicę, polską Zjednoczoną Prawicę - oświadczył. - Mówi się, na pograniczu żartu, ale to nie jest żart, że mamy szeroki namiot polskiej prawicy. Jestem głęboko przekonany, że państwo wniosą do tego namiotu wiele nowego i dobrego - zwrócił się do zebranych.

Reklama

Prezes Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że zjazd odbywa się "w szczególnym czasie". - W czasie wojny, w czasie wydarzeń, które, jak można sądzić (...) będą z góry określały nową epokę w dziejach naszego kontynentu, a może nawet w dziejach globalnych - powiedział.

Czytaj więcej Polityka Wzrost cen żywności. Wicepremier: W Polsce zdrożeje chleb, mąka, makaron, mięso, mleko - Ceny żywności już niestety wzrosły, z różnych powodów, głównie dlatego, że wzrosły ceny energii i gazu, a gazu - wielokrotnie, więc, nie da się tego tak wyhamować - powiedział w Polskim Radiu wicepremier Henryk Kowalczyk. Minister rolnictwa dodał, że ceny mogą nadal rosnąć z powodu wojny na Ukrainie.

"Przed nami długa walka"

- Przed nami - mówił wczoraj o tym prezydent Stanów Zjednoczonych - długa walka, walka nie obliczona na tygodnie czy miesiące, ale na lata. To zapowiedź powrotu do tego, co już kiedyś było - mówił Jarosław Kaczyński. - Tamta wieloletnia walka ze Związkiem Sowieckim, z tzw. obozem komunistycznym - ale w gruncie rzeczy ten obóz to był Związek Sowiecki i podległe mu państwa - zakończyła się zwycięstwem - zaznaczył.

- I ta obecna też musi zakończyć się zwycięstwem. Ale musimy pamiętać, że będzie to walka trudna, wymagająca poświęceń, pewnej przebudowy, samoprzebudowy społecznej świadomości. Bez tego nie mamy szans na zrealizowanie naszych planów, choćby tych obronnych (...), nie mamy szans na to, by odnieść ten ostateczny sukces. Sukces, który przyjdzie, ale nie przyjdzie łatwo - podkreślił prezes PiS. Zwracał uwagę na aspekty ekonomiczny ("w doraźnym i długookresowym wymiarze") oraz militarny.

Reklama

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ilu żołnierzy rosyjskich zginęło na Ukrainie? Rosja podaje oficjalne dane o swych stratach Po raz drugi od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę Rosja oficjalnie podała dane dotyczące swych strat w ludziach. Liczby zabitych i rannych żołnierzy rosyjskich opublikowane przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej są niższe od podawanych przez stronę ukraińską i szacunków amerykańskiego wywiadu.

"Ukraina musi zwyciężyć"

- Nie chcemy, by Ukraina tę wojnę, prowadzoną w tak bohaterski sposób, przegrała. Ukraina musi zwyciężyć, musi się obronić. Nie możemy z góry zgadzać się na to, że będzie okupowana. Dlatego musimy o sprawach, które są dla nas tak ważne, myśleć także w tych kategoriach - w kategoriach bezpośredniej pomocy dla Ukrainy - powiedział Kaczyński.

Autopromocja Specjalistyczna wiedza w zasięgu ręku Tylko 9,90 zł / miesiąc za pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" KUP TERAZ

Prezes PiS podziękował Polakom za ich postawę i pomaganie Ukraińcom. Dodał, że ta postawa "jest wartością samą w sobie". - Jest wartością, która przypomina fundamenty tego wszystkiego, co składa się na polskość. Bo polskość wyrasta z pewnych idei, w centrum tych idei jest chrześcijaństwo - podkreślił.

Czytaj więcej Społeczeństwo Sondaż: Polacy za embargiem na import ropy, gazu i węgla z Rosji "Czy Pani/Pana zdaniem Unia Europejska powinna wprowadzić embargo na import gazu, ropy i węgla z Rosji, nawet jeśli będzie się to wiązać ze znacznym wzrostem cen tych surowców?" - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Kaczyński: Mamy przed sobą niełatwe lata

Na zjeździe stowarzyszenia OdNowa Jarosław Kaczyński stwierdził, że "niełatwy okres jest przed nami". - Mamy przed sobą niełatwe lata. Lata, w których będzie trzeba dokonać wielkiego wysiłku w sferze zbrojeń, a z drugiej strony towarzyszyć nam będzie - jak można sądzić, chociaż oczywiście zawsze lepiej, by ten scenariusz się nie sprawdził, by sprawdziły się bardziej optymistyczne - poważny kryzys, poważne zaburzenia gospodarcze - powiedział.



- Tak to w tej chwili wygląda, według bardzo wielu przewidywań. I na to musimy być gotowi. I to jest wyzwanie dla naszej formacji, dla prawicy polskiej, dla polskich sił patriotycznych - zaznaczył Jarosław Kaczyński. Ocenił, że "siły patriotyczne" należy "w możliwym zakresie jednoczyć". - Jedność, szersza nawet niż nasz obóz (...) jest nam dzisiaj potrzebna - stwierdził.