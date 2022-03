Według trzech osób zaangażowanych w rozmowy, Ukraina i Rosja poczyniły znaczne postępy w sprawie wstępnego 15-punktowego planu pokojowego, który zakłada zawieszenie broni i wycofanie się Rosji, jeśli Kijów ogłosi neutralność i zaakceptuje ograniczenie swoich sił zbrojnych.

Proponowany układ, który ukraińscy i rosyjscy negocjatorzy omawiali w całości po raz pierwszy w poniedziałek, zakładałby rezygnację Kijowa z ambicji przystąpienia do NATO i obietnicę braku zagranicznych baz wojskowych lub broni w zamian za ochronę ze strony sojuszników, takich jak USA, Wielka Brytania i Turcja.

Charakter zachodnich gwarancji bezpieczeństwa Ukrainy - i ich zaakceptowanie przez Moskwę - może jednak okazać się dużą przeszkodą dla jakiegokolwiek porozumienia, podobnie jak status terytoriów ukraińskich zajętych przez Rosję w 2014 roku. Porozumienie z 1994 r., stanowiące podstawę bezpieczeństwa Ukrainy, nie zapobiegło rosyjskiej agresji na sąsiada.

Chociaż Moskwa i Kijów oświadczyły w środę, że poczyniły postępy w zakresie warunków porozumienia, ukraińscy urzędnicy pozostają sceptyczni co do tego, czy prezydent Rosji Władimir Putin jest w pełni zaangażowany w działania pokojowe i obawiają się, że Moskwa może zyskać na czasie, aby przegrupować swoje siły i wznowić ofensywę.

Mychajło Podolak, doradca ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, powiedział "Financial Times", że każde porozumienie będzie się wiązało z "opuszczeniem przez wojska Federacji Rosyjskiej terytorium Ukrainy", które zostało zajęte od czasu inwazji 24 lutego - chodzi o południowe regiony wzdłuż Morza Azowskiego i Morza Czarnego, a także terytorium na wschód i północ od Kijowa.

Ukraina zachowałaby swoje siły zbrojne, ale byłaby zobowiązana do pozostania poza sojuszami wojskowymi, takimi jak NATO, i powstrzymania się od umieszczania na swoim terytorium zagranicznych baz wojskowych.

Sekretarz prasowy Putina Dmitrij Pieskow powiedział w środę dziennikarzom, że neutralność Ukrainy na wzór Austrii czy Szwecji jest możliwa.

- Ta opcja jest rzeczywiście obecnie dyskutowana - powiedział Peskow.

Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych Rosji, powiedział, że "konkretne sformułowania" są "bliskie uzgodnienia" w ramach negocjacji.

"Financial Times" informuje również, powołując się na dwie osoby, że rzekome porozumienie zawiera ustalenia dotyczące zapisania praw dla języka rosyjskiego na Ukrainie, gdzie jest on powszechnie używany, choć ukraiński jest jedynym językiem urzędowym. Rosja tłumaczy przeprowadzaną inwazję jako próbę ochrony osób rosyjskojęzycznych na Ukrainie przed tym, co według niej jest "ludobójstwem" ze strony "neonazistów".

Podolak powiedział, że "kwestie humanitarne, w tym językowe, są omawiane tylko przez pryzmat wyłącznych interesów Ukrainy".

Największym punktem spornym pozostaje żądanie Rosji, by Ukraina uznała aneksję Krymu w 2014 r. oraz niepodległość dwóch separatystycznych regionów w Donbasie.

Ukraina do tej pory odmawiała, ale jest gotowa rozdzielić tę kwestię powiedział Podolak.

- Terytoria sporne i konfliktowe to osobna sprawa. Na razie mówimy o zagwarantowaniu wycofania się z terytoriów, które są okupowane od początku operacji wojskowej z 24 lutego - powiedział.