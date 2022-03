Tomczyk podkreślił, że opozycja dokładnie przygląda się ustawom proponowanym przez rząd i stara nad nimi pracować "z pełną dobrą wolą".

Reklama

- Nie możemy jednak dopuścić do tego, żeby powstał gdzieś nowy "Polski Ład". Zrobimy wszystko, żeby ta ustawa była jak najlepsza. Będziemy ją poprawiać zarówno w Sejmie jak i w Senacie - zapowiedział polityk.

Zgadzamy się na to, żeby przeznaczyć na wzmocnienie sił zbrojnych absolutnie wyjątkowe środki w ramach budżetu i w ramach funduszu (sił zbrojnych red.) Cezary Tomczyk, poseł KO

Poseł przedstawił następnie aspekty, które - według niego - należy dopracować w nowej ustawie o obronie ojczyzny.

Reklama

- To nie jest tak, że możemy dzisiaj siedem lata działalności PiS-u włożyć w wielki nawias i uznać, że nic się stało. Trzeba zrobić tak, żeby ta ustawa była jak najlepsza i wprowadzić ją możliwie najszybciej. Jest cały szereg rzeczy, które trzeba zawrzeć w tej ustawie. Zgadzamy się na to, żeby przeznaczyć na wzmocnienie sił zbrojnych absolutnie wyjątkowe środki w ramach budżetu i w ramach funduszu (sił zbrojnych - red.). Natomiast te pieniądze muszą być pod kontrolą parlamentu, bo jeżeli nikt ich nie będzie kontrolował, to może się skończyć tak jak ze środkami na "zakupy covidowe" - ocenił parlamentarzysta.

Tomczyk mówił także o pracach nad ustawą o pomocy uchodźcom z Ukrainy.

- Będziemy pracować nad tą ustawą najszybciej, jak to możliwe. Pomoc dla obywateli Ukrainy jest potrzebna i tak samo jest potrzebna pomoc dla obywateli polskich, którzy zdecydowali się na przyjęcie pod swój dach uchodźców z Ukrainy. Ta ustawa zawiera narzędzia, które pozwolą ludziom odetchnąć przez ten pierwszy okres. Przyjęcie miliona uchodźców z Ukrainy jest ogromnym wysiłkiem dla polskiego społeczeństwa i wszyscy musimy zdać ten egzamin - zarówno w Sejmie, jak i poza nim - stwierdził polityk.

Czytaj więcej Polityka Ile wyniesie Polskę koszt utrzymania miliona uchodźców z Ukrainy? Wiceminister: Nawet 10 mld zł rocznie Wstępne szacunki dotyczące kosztów przyjęcia przez Polskę uchodźców z Ukrainy wskazują, że rocznie przy milionie osób "dochodzimy nawet do 10 mld zł". - Natomiast będziemy mieć tych osób znacznie więcej - powiedział w Polsat News wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.