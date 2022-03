- Ale wolny świat robi sporo, jeśli chodzi o wsparcie logistyczne, organizacyjne, wywiadowcze. Myślę, że też dzięki temu ta obrona Ukrainy jest tak skuteczna, bo Ukraińcy czują wsparcie świata - ocenił Schetyna pytany, czy dziś robimy wystarczająco wiele, by ocalić Ukrainę przed rosyjską inwazją.

Reklama

Myślę, że też dzięki temu ta obrona Ukrainy jest tak skuteczna, bo Ukraińcy czują wsparcie świata Grzegorz Schetyna, poseł Koalicji Obywatelskiej

Schetyna był następnie pytany o postulat przedstawiany przez Ukrainę, czyli wprowadzenie przez USA i NATO strefy zakazu lotów nad Ukrainą.



- Jeżeli NATO, USA chciałyby wprowadzić zakaz strefy lotów nad Ukrainą, to znaczy, że z konfliktu regionalnego przechodzimy do konfliktu globalnego - zauważył.

- Byłoby to bardzo trudne do realizacji wojskowo i militarnie, natomiast politycznie zestrzeliwanie przez samoloty NATO-wskie samolotów rosyjskich, to przejście do konfliktu globalnego - dodał.

Reklama

- Trzeba wspierać Ukrainę, dostarczać jej broń, ale trzeba też pamiętać o tym, jakie są konsekwencje tego, gdy ten konflikt z regionalnego zmieni się w konflikt światowy - podkreślił Schetyna.

- Jeżeli dzisiaj mówimy o wsparciu dla sił powietrznych Ukrainy, o samolotach radzieckiej produkcji (chodzi o przekazanie Ukrainie przez Polskę myśliwców MiG-29 - red.) i te rozmowy są prowadzone, to uważam, że to jest (właściwy) kierunek (działań). Nie mówię "nie" przekazaniu samolotów Ukrainie - to jest kierunek, nad którym powinniśmy pracować i który powinniśmy wzmacniać. Ukraińcy mogą skorzystać z lotnisk na zachodzie Ukrainy - dodał.



NATO odrzuciło możliwość wprowadzenia strefy zakazu lotów nad Ukrainą podkreślając, że Sojusz nie chce znaleźć się w bezpośrednim konflikcie z Rosją.