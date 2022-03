Aplikacja z Kiszyniowa ma zostać wysłana do Brukseli w nachodzących dniach - powiedziała prezydent Mołdawii. - Mołdawia potrzebowała 30 lat, by osiągnąć dojrzałość, ale dziś nasz kraj jest gotowy wziąć odpowiedzialność za swą przyszłość - oświadczyła Maia Sandu, prezentując przed telewizyjnymi kamerami wniosek, pod którym podpisy złożyła także premier Mołdawii Natalia Gavrilița oraz przewodniczący parlamentu Igor Grosu.

Reklama

- Chcemy żyć w pokoju, dobrobycie, być częścią wolnego świata. Choć niektóre decyzje wymagają czasu, inne muszą być podejmowane szybko i zdecydowanie, z wykorzystaniem możliwości, jakie niesie zmieniający się świat - mówiła Sandu.

Czytaj więcej Polityka Zełenski w PE: Z Ukrainą UE na pewno będzie dużo silniejsza - Chciałbym usłyszeć od was, że proeuropejski wybór Ukrainy jest również waszym wyborem - powiedział na forum Parlamentu Europejskiego prezydent Wołodymyr Zełenski, który w poniedziałek podpisał wniosek o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej.

Negocjacje w sprawie przystąpienia Mołdawii do UE jeszcze się nie rozpoczęły. To proces, który zwykle trwa wiele lat, ponieważ kraj kandydujący musi dostosować swoje ustawodawstwo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej.

W czwartek wniosek o przystąpienie do UE podpisał także premier Gruzji Irakli Garibaszwili. Miejscowe MSZ oceniło, że w ten sposób otwiera się nowy, lepszy rozdział dla Gruzji, która "od wieków kieruje się zasadami demokracji i wolności".

Reklama

W poniedziałek wniosek o członkostwo jego kraju w UE podpisał Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy - kraju najechanego 24 lutego przez wojska rosyjskie. Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą do podjęcia działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE.