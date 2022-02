Gawkowski został zapytany o to, jaki będzie dalszy rozwój sytuacji na Ukrainie, w kontekście napięć pomiędzy Moskwą a Kijowem.



- Państwa europejskie i NATO doskonale rozumieją, że Władimir Putin zmierza ku wojnie. Putin chce zrobić wszystko, żeby zaanektować jakąś część Ukrainy, a może nawet całą (Ukrainę). Mam poczucie, że Putin nie zdecydował się na ten ostateczny krok właśnie dlatego, że wykazaliśmy europejską solidarność i zagroziliśmy sankcjami - ocenił parlamentarzysta.

Poseł wskazał następnie na silne powiązanie rosyjskiej polityki międzynarodowej z jej polityką wewnętrzną.

- Putin zaczyna mieć trudną sytuację u siebie w kraju, zaczyna rosnąć w siłę opozycja. Dlatego potrzebuje pretekstu by wzmocnić swoją politykę wobec wewnętrznych polityków. W rosyjskich mediach pojawiają się informacje, że na Ukrainie dochodzi do ludobójstw, że Ukraińcy mordują obywateli rosyjskich, na dużą skalę. Ta wojna informacyjna służy temu by Putin wzmocnił się politycznie - stwierdził gość Polskiego Radia.

Zdaniem Gawkowskiego polską racją stanu jest to, "żeby Polska była w centrum spraw ukraińskich i zabiegała o ukraińskie interesy".

- Będę chwalił wszystkie działania, które realizuje polska dyplomacja w ramach wsparcia dla Ukraińców. Mam poczucie, że otoczenie wojskowe Ukrainy powinno być wyłączone z bieżącego sporu politycznego. Ani lewica, ani prawica, ani centrum nie powinny się kłócić - wszyscy powinniśmy wspierać Ukraińców. Dlatego, że bezpieczna Ukraina to bezpieczna Polska. Im bardziej będziemy się angażować w to, żeby nie doszło do konfliktu na Ukrainie, tym większa szansa, że Polska będzie mogła spokojnie spać. Gdyby rosyjskie wojska stacjonowały nie w Ługańsku, czy Donbasie, a koło Przemyśla czy Medyki, to będzie mieli inną sytuację - podkreślił polityk.