- Mitia, mówili, że kiedy będzie wojna? - zapytał komik współprowadzącego podczas swojego programu"Wieczernij Urgant".

- Mówią, że według rozkładu będzie 16-go (lutego - red.) - odpowiadał.

- To źle, że 16-go, bo Walijewa (rosyjska łyżwiarka figurowa) ma 15-go program krótki, a 17-go już dowolny. Wychodzi na to, że dowolny program będzie jeździła już podczas wojny. Może przełożyć wojnę? Przecież to nie olimpiada, można daty przesuwać - zaproponował Urgant.

- A dlaczego akurat 16-go? - zapytał jego rozmówca.

- Bo innego dnia nie wszyscy mogą - ironizował Urgant.

Omawiając kolejne ewentualne daty wybuchu ewentualnej wojny doszedł do wniosku, że w marcu będzie Dzień Kobiet, później zaplanowano koncerty znanych piosenkarzy. - A później wiosna i wielki post. Źle to widzę, nie układa się wojna w kalendarzu - kontynuował. - Mam propozycję. Przełóżmy wojnę. Nie, rezygnować całkiem z wojny nie będziemy, przecież to wojna. Ale przełóżmy, na za 700 lat. Dopiero wtedy, wszyscy razem, jedną rodziną, zjednoczymy się z Marsjanami i zaatakujemy państwa NATO - zaproponował.

Iwan Urgant jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci rządowych stacji Pierwyj Kanał i jednym z niewielu rosyjskich komików, który w swoich żartach porusza tematy polityczne.