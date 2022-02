Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak "niejednoznacznie" ocenia działania dyplomatyczne rządu i prezydenta w sprawie Ukrainy i postawę Zachodu wobec rosyjskiego zagrożenia.

- Z jednej strony mamy do czynienia z bezprecedensową mobilizacją dyplomatyczną państw zachodnich. Da się zauważyć pewne elementy, które pozytywnie zaskakują. Mam na myśli np. pisemne odpowiedzi na żądania rosyjskie sformułowane przez NATO czy solidarność dyplomatyczną państw zachodnich. Aktywność chyba wszystkich państw, może poza Francją i Niemcami, do których są zastrzeżenia, do niejednoznacznych wypowiedzi nowego kanclerza Niemiec i do niepotrzebnie dwuznacznych, wychodzących przed szereg wypowiedzi prezydenta Macrona - mówił w rozmowie z Trójką.

- Niejednoznaczna z powodu kwestia przekazywania broni Ukrainie. Nie wiemy, co jest w zamian - dodał.

Francuskie koncerny zbrojeniowe przy okazji wizyty Macrona podpisały wielkie umowy związane z zakupami sprzętu przeciwpożarowego z Francji, sprzętu uzbrojenia z Francji... Bardzo bym chciał, żeby u nas za kulisami też było dobijanie konkretnych interesów, na których Polsce zależy. Dotychczas postawa państwa ukraińskiego, jego polityków wobec Polski wydawała się lekceważąca. Mam na myśli np. blokadę transportową, którą nam założono już w trakcie trwania tego kryzysu z udziałem Rosji - kontynuował Bosak.

- To jest właśnie moment, żeby przedstawiciele administracji spotkali się z liderami partii opozycyjnych i powiedzieli im, co próbują ugrać na arenie międzynarodowej. Życzę przedstawicielom państwa polskiego, którzy pracują w polskiej dyplomacji, żeby przy tej okazji bezprecedensowej mobilizacji świata zachodniego przeciwko szantażowi kremlowskiemu wywieranemu w tej chwili w imię rewizji porządku międzynarodowego, żeby ugrali i dla sprawy bezpieczeństwa międzynarodowego i dla naszego państwa jak najwięcej - powiedział Bosak.