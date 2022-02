Chodzi o wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej.

Kaczyński stwierdził w nim, że "Marian Banaś prowadzi w tej chwili akcję, która doprowadziła do utraty przez NIK atrybutów urzędu państwowego", a wiele działań Najwyższej Izby Kontroli jest "niezgodnych z prawem".



Marian Banaś uważa, że ta wypowiedź narusza jego dobre imię i dlatego zdecydował o złożeniu zawiadomienia do prokuratury.



"W państwie prawa i sprawiedliwości nie ma miejsca dla świętych krów" - napisał szef NIK. "Dlatego po skandalicznej wypowiedzi wicepremiera J. Kaczyńskiego naruszającej moje dobre imię oraz NIK, kieruję zawiadomienie do prokuratury z art. 226 par. 3 KK zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 2".

To już kolejne zawiadomienie do prokuratury, kierowane przez Banasia. Pod koniec stycznia złożył zawiadomienie o zniesławieniu go przez wiceministra MSZ Piotra Wawrzyka, który zarzucił mu "zdradę państwa".