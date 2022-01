Był pan podsłuchiwany za pomocą systemu Pegasus?

Reklama

Podobnie jak wielu innych polityków opozycji nie jestem w stanie definitywnie odpowiedzieć na to pytanie. Właśnie dlatego trzeba powołać komisję śledczą w Sejmie, która będzie wyposażona w instrumenty, żeby to wyjaśnić.

Da pan swój telefon do sprawdzenia?

W niektórych systemach operacyjnych inwigilacji nie da się potwierdzić w 100 proc.

Reklama

Czy Donald Tusk był podsłuchiwany?

Nie chce stawiać tego typu tez, nie mając na to dowodów, ale wiele na to wskazuje. Po to powinna powstać komisja śledcza, żeby takie rzeczy wyjaśnić. Aparat państwa natomiast bez wątpienia był wykorzystywany przeciwko mnie i opozycji – w wyborach warszawskich i prezydenckich. Dlatego wydaje mi się bardzo prawdopodobne, że opozycja była podsłuchiwana w znacznie szerszy sposób, niż sugerowałyby to fakty, które do tej pory ujrzały światło dzienne.

Wybory parlamentarne nie były uczciwe, jeśli szef sztabu wyborczego PO był podsłuchiwany w trakcie kampanii?

Wszyscy zewnętrzni eksperci potwierdzają, że wybory nie były równe. Chociażby z uwagi na to, że podczas wyborów do wsparcia kandydata PiS zaprzęgnięto całą machinę państwowej propagandy. Jeżeli potwierdziłoby się to, że PiS podsłuchiwał polityków opozycji, żeby wykorzystywać zdobyte informacje do kampanii wyborczej, to oczywistym jest, że położy się to cieniem na całym procesie wyborczym.

Autopromocja Instytut monitorowania mediów, Raport NOM "Rzeczpospolita" najbardziej opiniotwórczym medium prasowym 2021 roku CZYTAJ WIĘCEJ

Polki i Polacy swój rozum mają. Trudno uwierzyć, że źródłem wszelkiego zła – po z górą sześciu latach rządu PiS – jest poprzedni rząd

Premier Mateusz Morawiecki wezwał Donalda Tuska, żeby zrezygnował z przewodniczenia Europejskiej Partii Ludowej i stwierdził, że to błędna polityka EPL spowodowała, że prezydent Rosji Władimir Putin może szantażować Europę. Donald Tusk zrezygnuje ze stanowiska?

Reklama

Te zarzuty są śmieszne, zwłaszcza w kontekście tego, że PiS brata się z partiami jawnie antyeuropejskimi, które wspierają Putina i prawdopodobnie są przez niego finansowane. To próba odwrócenia uwagi Polek i Polaków od tego, co się dzieje w Polsce, np. od wzrastających cen energii. Część wzrostu cen jest spowodowana tym, co dzieje się na rynkach, ale część wynika z tego, że rządy Szydło i Morawieckiego przez sześć lat nie zrobiły nic, by rozwinąć odnawialne źródła energii. Atak na Tuska to klasyczna „zasłona dymna” dla odwrócenia uwagi od realnych problemów.

Jak Polski Ład wpłynie na Warszawę?

Po pierwsze, PiS zafundował nam totalny chaos, który doprowadza do tego, że trudno planować sensowną politykę budżetową. Po drugie, rządzący we własnych dokumentach stwierdzają, że za Polski Ład mają zapłacić samorządy. Wyliczyli, że jest to koszt 145 mld zł przez dziesięć lat dla wszystkich samorządów. Warszawa rocznie traci prawie 1,5 mld zł na nowych zmianach podatkowych. I to nie traci Trzaskowski czy samorząd Warszawy, tylko mieszkańcy naszego miasta. Rządzący zabierają część naszych dochodów i tworzą z nich centralne fundusze. To niezgodne z filozofią funkcjonowania nowoczesnego państwa. Pieniądze powinny być wydawane blisko obywateli. O tym, czy remontować daną ulicę albo gdzie konkretnie sadzić drzewa, lepiej wie prezydent, burmistrz czy wójt niż minister. Po trzecie, pieniądze PiS rozdawane są według kryteriów politycznych, czego byliśmy wielokrotnie świadkami. Notabene, fundusze centralne nie zrekompensują samorządom strat. W 2022 r. samorządy stracą 15 mld, a nowy fundusz opiewa na 8 mld. W przyszłym roku znów stracą 15 mld, a fundusz będzie wynosił 3 mld. Nie trzeba być geniuszem matematyki, żeby zauważyć, że wpływa to negatywnie na budżet samorządów. To już kolejna zmiana podatkowa, za którą zapłacą głównie mieszkańcy miast, miasteczek i wsi. Nikt nie odmawia rządzącym prawa do realizacji swojego programu, tylko niech realizują go za pieniądze budżetowe, a nie pieniądze samorządów.

Jak to wpłynie na podniesienie cen choćby komunikacji miejskiej. Co z biletami i opłatami w stolicy?

Odnotowujemy mniejsze wpływy do budżetu przez pandemię. Otrzymaliśmy nieprawdopodobne rachunki za gaz i elektryczność. Co prawda rządzący poszli po rozum do głowy i pod naciskiem opozycji chcą objąć część samorządowych instytucji limitem wzrostu cen, ale przypominam, że ten wzrost i tak będzie sięgał aż 60 proc.

W tamtym roku odnotowaliśmy większe wpływy z podatku od nieruchomości. Dlatego że przy tak galopującej inflacji ludzie inwestują w nieruchomości. Dzięki temu byliśmy w stanie tym doraźnie „poratować” budżet. Wprowadzamy różne oszczędności w 2022 r. Pytanie, co zrobimy w roku 2023? Rządzący specjalnie drenują kieszenie samorządów, żeby brakowało nam pieniędzy na wydatki bieżące w roku wyborczym. Żyjemy w totalnym chaosie, sytuacja co chwilę się zmienia na gorsze. Co rusz na światło dzienne wychodzą nowe fakty związane z Polskim Ładem. Okazuje się na przykład, że w Polskim Ładzie jest kolejny, dodatkowy 10-proc. podatek od strat przedsiębiorstw. Nagle okazało się, że objęte tym podatkiem mają być również samorządowe spółki, np. szpitale. Mówimy o spółkach, które nie są zaprojektowane do tego, aby tworzyć zysk, tylko żeby zapewniać obywatelom usługi. Nie jesteśmy dzisiaj w stanie w 100 proc. stwierdzić, jakie będą konsekwencje tego obezwładniającego chaosu, za który odpowiada rząd PiS.

Reklama

Czy budżet miasta ma wystarczające środki, by wesprzeć szpitale? Jak sobie radzicie w czasie pandemii?

Rząd nie ma strategii walki z pandemią i nie dał nikomu instrumentów do podejmowania sensownych działań przeciwepidemicznych. Chodzi np. o możliwość sprawdzania, kto jest szczepiony, a kto nie. Dla przykładu, jeżeli dyrektor szpitala wiedziałby, że dana pielęgniarka czy lekarz są niezaszczepieni, to nie skierowałby ich do pracy z osobami chorymi onkologicznie czy z rodzącymi matkami. Jeżeli wiedziałbym, że dany urzędnik jest niezaszczepiony, to przesunąłbym go do archiwum, zamiast do okienka, w którym obywatele bezpośrednio załatwiają swoje sprawy. Jestem przekonany, że włodarz miasta powinien mieć narzędzia do podejmowania takich decyzji. PiS nie zaproponował żadnej strategii, która mówiłaby np., że od danego pułapu zachorowań muszę przygotować odpowiednią liczbę łóżek w określonych szpitalach. Mamy ograniczoną możliwość sensownego planowania działań, bo jesteśmy zbyt często zaskakiwani kolejnymi decyzjami rządzących. Do tego szykuje się podatek dla szpitali, które wykazują stratę. Na szczęście warszawskie szpitale, które są zarządzane przez miasto, wykazują małą stratę w porównaniu z niektórymi szpitalami powiatowymi o trudnej sytuacji finansowej. Do tego pojawił się projekt ustawy, który ma scentralizować wszystkie szpitale, czyli zabrać je samorządom. To ordynarny skok na szpitale przez niewykwalifikowaną kadrę PiS-owską. PiS, zamiast zająć się epidemią, próbuje utrudnić nam zarządzanie szpitalami. Jest to kolejna bezsensowna reforma w samym oku cyklonu – epidemii Covid-19. Powikłań po covidzie jest coraz więcej – lekarze i szpitale są nimi przygniecione. Do tego mamy zaległości w leczeniu chorób, które nie były leczone w związku z pandemią, ponieważ zawieszane były zabiegi i operacje. Zamiast zająć się rozwiązaniem tych problemów, czyli zlikwidowaniem tych zaległości i walką z powikłaniami, PiS tworzy nowe miejsca pracy dla swoich notabli.

Jaką strategię PO ma na nowy rok?

Zaczynamy serię spotkań programowych. W sobotę odbyło się pierwsze takie spotkanie poświęcone odporności. W Warszawie współpracujemy z ekspertami. W sprawie pandemii wystarczy się wsłuchać w głos specjalistów, którzy doradzali rządowi i którzy z tego zrezygnowali. Gdyby Koalicja Obywatelska współrządziła krajem, to po prostu słuchałaby zaleceń ekspertów – a nie tak jak PiS oglądała się na tych, którzy kwestionują skuteczność szczepionek.

Wiele wskazuje na to, że Donald Tusk był podsłuchiwany. Powinna powstać sejmowa komisja śledcza

Reklama

Kongresy programowe, które odbędą się w najbliższych tygodniach, są po to, żeby porozmawiać o palących kwestiach, które rozgrywają się dzisiaj, jak kwestia pandemii, bezpieczeństwa naszej wschodniej granicy i wzrastających cen energii. Przygotowujemy się do tego, żeby opozycja mogła w sposób odpowiedzialny przejąć rządy w Polsce. W najbliższych tygodniach i miesiącach będziemy wchodzić w tryb „kampanijny”. Patrząc na chaos w koalicji rządzącej, musimy być do nich gotowi.

Czy jest konflikt między panem a Donaldem Tuskiem?

Nie ma żadnego konfliktu. PO jest najbardziej dojrzałą partią po stronie opozycyjnej, co jest fundamentalnym elementem potrzebnym do tego, żeby odzyskać władzę. Donald Tusk jest przewodniczącym, więc koncentruje się przede wszystkim na tym, żeby przygotować PO do następnych wyborów. Ja go w tym wspieram, ale przede wszystkim zajmuję się zarządzaniem Warszawą, konsolidacją samorządów i rozmową z młodymi ludźmi.

Campus działa?

Szykujemy kolejną edycję i przez cały czas mamy kontakt z ludźmi, którzy tworzyli pierwszą edycję. Chcemy skorzystać z ich energii oraz pomysłów, choćby przy pracach programowych. Następna edycja odbędzie się w sierpniu.

Reklama

Campus będzie wspierał PO przed wyborami?

Dziś młodzi ludzie często nie są gotowi zapisywać się do jakiejkolwiek partii politycznej, ale chcą być aktywni, angażować się w życie społeczne i wspierać demokratyczną Polskę. Chcą wywierać presję na politykach, aby ci na serio zajęli się walką z katastrofą klimatyczną czy zapewnieniem równych praw dla wszystkich. Formuła Campusu ma służyć wsparciu wszystkich tych młodych osób, które myślą w sposób wolnościowy.

Czy jest już porozumienie między PO a ruchem Szymona Hołowni?

Na razie nie ma konkretnego porozumienia programowego. Jeżeli do wyborów jest półtora roku, to naturalnym jest, że po stronie opozycji jest trochę konkurencji. Mamy inne zapatrywanie co do tego, czy powinna być jedna lista, czy dwie listy. Jestem absolutnie przekonany, że przed wyborami dojdzie jednak do porozumienia między Koalicją Obywatelską, ruchem Hołowni, PSL a politykami Lewicy. Jesteśmy świadomi, że którejkolwiek partii opozycyjnej będzie trudno rządzić samodzielnie. Porozumienie jest konieczne. Jak patrzę na nasze programy, to różnic nie ma aż tak wielu – w fundamentalnych kwestiach się zgadzamy. Gdyby wybory zostały przyśpieszone, to tak samo przyśpieszy proces porozumiewania się po stronie opozycyjnej.

Czy to porozumienie może objąć Jarosława Gowina?

Reklama

Jarosław Gowin nie stanowi dzisiaj istotnej siły na polskiej scenie politycznej.

A skąd ataki PO na Lewicę?

Ja osobiście staram się nie atakować nikogo po stronie opozycyjnej, ani nikomu nie dokuczać. To niczemu nie służy. Jeżeli rozmawiamy jednak poważnie o Lewicy, to warto zapytać, dlaczego zdarzało się Lewicy wspierać PiS w głosowaniu. To musi budzić niepokój – zwłaszcza jeżeli mówimy o przyszłości politycznej.

Nie ma pan wrażenia, że Donald Tusk, cieszący się niskim zaufaniem społecznym wg sondaży, może być obciążeniem wyborczym dla PO?

Polki i Polacy, niezależnie od tego, na kogo głosują, swój rozum mają. Trudno uwierzyć, że źródłem wszelkiego zła – po z górą sześciu latach rządu PiS – jest poprzedni rząd. Ludzie wiedzą, kto jest odpowiedzialny za obecną sytuację, również duża część elektoratu PiS zdaje sobie z tego sprawę. Wyborcy PiS będą musieli podjąć decyzję, czy skrajny brak profesjonalizmu, nepotyzm, błędy i chaos, które charakteryzują tę ekipę rządzącą, usprawiedliwiają ponowne oddanie głosu na PiS.

Tusk jest naturalnym kandydatem na premiera?

Szef najsilniejszego ugrupowania najczęściej zostaje premierem.

Będziecie rozliczać PiS i postawicie przed Trybunałem Stanu m.in. Beatę Szydło?

Wszyscy, którzy naruszyli prawo, muszą ponieść konsekwencje. Nie uważam, że najważniejszym punktem naszego programu mają być rozliczenia. Polacy są najbardziej zainteresowani tym, jak poradzimy sobie z wyzwaniami, które przed nami stoją, takimi jak drożyzna czy wzrastające ceny energii. Ale nie może być taryfy ulgowej dla cynicznych polityków, którzy nie mają kręgosłupa moralnego i dopuszczali się łamania prawa. Oni muszą zostać rozliczeni.

Będzie pan kandydował w wyborach parlamentarnych?

Trudno jest powiedzieć, co będzie w Polsce za miesiąc. Koncentruję się na tym, co się dzieje w Warszawie oraz na współpracy z innymi samorządowcami. Nie jestem jednak w stanie wykluczyć żadnego przyszłego scenariusza.

współpraca: Karol Ikonowicz