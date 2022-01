To największa restrukturyzacja długu publicznego w historii USA. 33 mld dolarów, czyli około 80 proc. zadłużenia Portoryko, zostaną zredukowane, a reszta rozłożona w ratach do 2034 r. – To historyczny moment i nowy początek dla Portoryko. Zakończymy okres kryzysu finansowego i pozwolimy Portoryko zacząć inwestować w programy poprawiające jakość życia – powiedziała Natalie A. Jaresko, dyrektor wykonawcza instytucji kontrolującej finanse Portoryko.

W 2017 r. Portoryko, terytorium USA leżące na jednej z wysp karaibskich, ogłosiło, że nie jest w stanie spłacać swojego zadłużenia i finansować bieżących wydatków. Nagromadziło ponad 70 mld dol. długu obligacyjnego i 55-miliardową dziurę w pokryciu emerytur publicznych – o wiele więcej niż 18 mld dol., jakie miało miasto Detroit, ogłaszając upadłość w 2013 r.

Od tego momentu kryzys gospodarczy Portoryko tylko się pogłębiał, do czego przyczyniły się huragany Irma i Maria, seria trzęsień ziemi oraz pandemia koronawirusa, a także masowy exodus mieszkańców na główny kontynent. Ponadto administracja Donalda Trumpa ograniczyła dostęp wyspy do federalnej pomocy w razie klęsk żywiołowych.

Teraz przedstawiciele władz oraz nadzoru mają nadzieję, że Portoryko wyjdzie na prostą. – To porozumienie, choć nie jest idealne, to dobre rozwiązanie dla nas, chroni naszych emerytów, uczelnie i samorządy, które służą społeczności – powiedział gubernator Pedro R. Pierluisi.

Portoryko potrzebuje solidnego planu rozwoju gospodarczego, by móc sprawnie sprostać zobowiązaniom

Krytycy jednak wyrażają obawę, że Portoryko i tak, na dłuższą metę, nie będzie w stanie spłacać pozostałego długu i będzie zmuszone wprowadzić bolesne cięcia gospodarcze. – Wiemy, że porozumienie nie jest dobrze przemyślane. To recepta na katastrofę – mówi cytowany przez „NYT" Julio Lopez Varona, aktywista z Center for Popular Democracy. Ostrzega przed wyższymi cenami i cięciami, które uderzą w społeczność wyspy, nienależącą do zamożnych – prawie 44 proc. z ponad 3 milionów mieszkańców już żyje w biedzie.

Ekonomiści podkreślają, że Portoryko potrzebuje solidnego planu rozwoju gospodarczego, by móc sprawnie sprostać zobowiązaniom. Tym bardziej że wiele problemów fiskalnych, które doprowadziły do upadłości Portoryko, nie zostało naprawionych. Rządowe audyty nie są przeprowadzane od lat, ulgi podatkowe i zachęty ekonomiczne są narzędziem rozwoju, a tylko 43,3 procent społeczeństwa w wieku powyżej 16 lat jest czynne zawodowo.

Dużym zastrzykiem pomocy byłoby dla Portoryko zatwierdzenie ustawy Build Back Better, w ramach której wyspa ta uzyskałaby pełne fundusze na federalne ubezpieczenia medyczne, a nie tylko połowę jak dotychczas, oraz renty dla starszych i niepełnosprawnych mieszkańców. – Po raz pierwszy od 50 lat mieszkańcy Portoryko mieliby zapewnione ważne programy pomocowe – mówi cytowany w Bloomberg.com Javier Balmaceda, analityk z waszyngtońskiego think tanku. Ustawa ta jednak utknęła w Senacie.