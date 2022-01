Zaczęło się od powołania gminnej spółki – Zakładu Usług Komunalnych Kunice. Gdy przejęła dostawy wody i odprowadzanie ścieków po poprzednim dostawcy, okazało się, że część rachunków jest ponaddwukrotnie wyższa niż dotychczas.

– Mieszkańcy zainteresowali się tą sprawą, bo taka podwyżka wydała im się bardzo dziwna – opowiada Grzegorz Majewski ze Stowarzyszenia Ruch Społeczny Gminy Kunice. – Im więcej się dowiadywali, tym bardziej czuli się jak w filmie Barei.

Okazało się, że gmina rozwiązała umowę na dostarczanie wody z poprzednim dostawcą i na to miejsce podpisała kontrakt z ZUK Kunice. Jak tłumaczyli urzędnicy, było to spowodowane „brakiem możliwości wywiązywania się z umowy" przez poprzedniego kontrahenta. Szybko okazało się jednak, że nowa instytucja podpisała umowę z tym samym dostawcą, co poprzednio, czyli Wodociągiem Lisowice. Wodę dostarczała więc ta sama firma co wcześniej, tylko mieszkańcy dostawali rachunki od innej. Wyższe. W dodatku szefem zarządu ZUK Kunice został szef zarządu firmy dostarczającej wodę na zlecenie ZUK Kunice, który stał się w ten sposób własnym podwykonawcą. Mieszkańców zaniepokoił też fakt, że miejsca pracy w nowej instytucji obsadzono bez konkursów.

Stowarzyszenie Ruch Społeczny Gminy Kunice postanowiło więc zebrać podpisy, odwołać wójta i radę gminy. Mieszkańcy w referendum pozbyli się niechcianych samorządowców. Nowych będą wybierać w niedzielę.

O fotel wójta walczyć będą m.in. kandydaci koalicji sejmowej, była posłanka Nowoczesnej i przedstawiciel stowarzyszenia. O 15 miejsc w radzie zawalczą cztery komitety.

– Jako komitet mieszkańców postanowiliśmy zrobić prawybory, by ludzie mogli wypowiedzieć się, kogo najchętniej by widzieli w radzie gminy i w urzędzie – opowiada Grzegorz Majewski. – Skrzynki, do których można było wrzucać kartki z nazwiskami kandydatów, stały w sklepach i w innych miejscach. Odzew był ogromny. Dzięki temu udało nam się wyłonić i umieścić na listach wyborczych tych, którzy mają największe poparcie u mieszkańców, a nie np. u władz partii.

Kandydatem na wójta jest Józef Pieróg, mający licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Jak tłumaczą bowiem przedstawiciele mieszkańców, cały kunicki samorząd musi zostać zrestrukturyzowany, a Zakład Usług Komunalnych – zlikwidowany.